Çorlu Belediyesinden Ramazan konserleri

Çorlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Ramazan etkinliklerinde sanatçılar, dijital platformlarda Çorlulular ile buluşuyor.

Çorlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Ramazan etkinlikleri kapsamında Çorlu Belediyesi Memduh Şevket Esendal Sahnesi’nde düzenlenen ve belediyeye ait dijital platformlardan canlı olarak yayınlanan konserler devam ediyor. Ramazan ayının bir gün öncesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Canan Şimşek konseriyle başlayan etkinliklerde sırasıyla Grup Nefes, Onur Baytan ve Özgür Kanat birbirinden güzel şarkılarıyla sahne aldı.

Ramazan etkinlikleri kapsamında konserlerin devam edeceğini belirten Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Korona virüs salgını nedeniyle zor günlerden geçiyoruz. Gönül isterdi ki hep beraber meydanlarda düzenlediğimiz iftar programlarında ya da konserlerde sizlerle olalım, kardeşçe kucaklaşalım. Ancak şimdilik Ramazan ayının maneviyatı ve birleştirici gücüyle sizlerle ekran karşısında buluşabiliyoruz. Biraz olsun sizleri mutlu edebilmek için değerli sanatçılarımızı dijital platformlar aracılığı ile evlerinize konuk ediyoruz. Ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlediğimiz canlı yayın konserlerimize devam edeceğiz. Bizler, siz değerli Çorlulular için çalışmaya devam ediyoruz. Bu zor günleri birlikte atlatacak ve hep birlikte başaracağız. Değerli sanatçılarımıza ve sosyal medya hesaplarından bizleri izleyen siz değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.