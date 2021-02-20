Çöpe mi atılacak, müzeye mi kaldırılacak? ABD, F-35'lerin yerine alternatif arıyor

ABD Hava Kuvvetleri F-16 Fighting Falcon savaş uçaklarını F-35'lerle değiştirmeyi planlıyordu. Ancak F-35'lerin yüksek maliyeti nedeniyle ABD Hava Kuvvetleri F-16’ların bir kısmını, satın alacağı başka bir uçak ile değiştirecek. Satın alınacak uçakların F-35'ler kadar gizliliğe sahibi olmayacağı ancak F-35’ler ile çok sayıda ortak özelliğe sahip olacağı düşünülüyor.

Popular Mechanics tarafından yapılan habere göre ABD Hava Kuvvetleri, 2020’li yıllarda hangi hava araçlarının kullanılması gerektiğine dair bir çalışma başlatıyor. Başlatılacak çalışmanın 2023 yılında bitirilmesi gerekiyor.

ABD Hava Kuvvetleri Komutanı tarafından yapılan açıklamaya göre şu anda kullanılmakta olan F-16 uçaklarının yerine gelebilecek yeni bir 4.5’inci nesil savaş uçağı tasarımını değerlendirebilir. ABD Hava Kuvvetleri F-16 savaş uçaklarının F-35’ler ile değiştirilmesi ve gizli olmayan başka bir uçak satın alınmaması konusunda oldukça kesindi, ancak F-35’in kendi maliyetinin yanında operasyon maliyetinin de oldukça yüksek olması yüzünden ABD, F-35 uçakları yerine bazı alternatifleri düşünmek durumunda kaldı.