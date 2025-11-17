İBB itirafçısı: Nagehan Alçı ile Murat Ongun otel odasında 5-6 saat görüştü… Alçı: 5-6 değil 1-2 saat kaldık! Bilsem asla gitmezdim!
İBB iddianamesinde bir itirafçı, Gazeteci Nagehan Alçı için Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun ile otelde 5-6 saatlik görüşme yaptığı iddiasında bulundu. Söz konusu bel altı iddiaya ilişkin konuşan Alçı, "Oranın ofis olduğunu sanarak gittim. Şoförün tuttuğu oda olduğunu bilsem asla gitmezdim. Böyle bir çarpıtma çok çirkin ve ahlak dışı" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik hazırlanan mali dosya iddianamesinde Servet Yıldırım isimli bir şoför, “etkin pişmanlık” ifadesinde gazeteci Nagehan Alçı'nın tutuklu Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun ile bir otel odasında 6-7 saat görüştüğünü iddia etti. Bel altı olan bu iddia, sosyal medyada dikkat çekti.
İddialara cevap veren Nagehan Alçı, “Orası otel odası değil, görüşmelerde ofis olarak kullandıkları bir yerdi. 5-6 saat kaldığım da yalan, en fazla 1-2 saat. Orada birçok kişiyle görüşülüyordu, başka insanlar da vardı. Ofis olarak sunulan yerin şoförün tuttuğu bir oda olduğunu bilsem orada asla görüşmezdim ama hep ben gittiğimde orada bir hareket vardı. Hakikaten ofis ortamı gibiydi orası. Bir gazeteci olarak bilgi almak için ofis ortamında yapılan görüşme ile ilgili böyle bir çarpıtma çok çirkin ve ahlak dışı. Ekrem İmamoğlu ve ekibi ile sadece gazetecilik amaçlı görüşmelerim oldu” dedi.
