İBB itirafçısı: Nagehan Alçı ile Murat Ongun otel odasında 5-6 saat görüştü… Alçı: 5-6 değil 1-2 saat kaldık! Bilsem asla gitmezdim!

Son Haberler

Afyonkarahisar’da korkunç çarpışma! Otomobil tırla kafa kafaya geldi!

Yeni Delhi’deki patlamada düğüm çözülüyor! Gözaltı adımı dikkat çekti!

İran: Hiçbir nükleer tesisimizde uranyum zenginleştirmiyoruz

Savaş uçaklarını kaçırma girişimi: Kariyerlerini yakan Pilotlara servet teklif ettiler! Rusya: Açık bir provokasyon

Bayrağa uzanan provokasyon gerilimi artırdı! Lefkoşa’dan sert tepki geldi!

Beyoğlu'ndaki metro kazasında düğüm çözüldü! Soruşturmada sıcak gelişme

İsrail'den Gazze'ye saldırı: 1 Filistinli hayatını kaybetti! Gazze’deki Ateşkese'e rağmen yine öldürüyor!

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Yunanistan arasında doğalgaz anlaşması için niyet mektubu imzaladı

İsrail’den Gazze hattında gerilim! Genelkurmay Başkanı uyarıda bulundu

Adalet Bakanlığı’ndan Şule Çet davası hükümlüsü açıklaması! Tahliye iddiaları yalanlandı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İBB iddianamesinde bir itirafçı, Gazeteci Nagehan Alçı için Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun ile otelde 5-6 saatlik görüşme yaptığı iddiasında bulundu. Söz konusu bel altı iddiaya ilişkin konuşan Alçı, "Oranın ofis olduğunu sanarak gittim. Şoförün tuttuğu oda olduğunu bilsem asla gitmezdim. Böyle bir çarpıtma çok çirkin ve ahlak dışı" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik hazırlanan mali dosya iddianamesinde Servet Yıldırım isimli bir şoför, “etkin pişmanlık” ifadesinde gazeteci Nagehan Alçı'nın tutuklu Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun ile bir otel odasında 6-7 saat görüştüğünü iddia etti. Bel altı olan bu iddia, sosyal medyada dikkat çekti.

İddialara cevap veren Nagehan Alçı, “Orası otel odası değil, görüşmelerde ofis olarak kullandıkları bir yerdi. 5-6 saat kaldığım da yalan, en fazla 1-2 saat. Orada birçok kişiyle görüşülüyordu, başka insanlar da vardı. Ofis olarak sunulan yerin şoförün tuttuğu bir oda olduğunu bilsem orada asla görüşmezdim ama hep ben gittiğimde orada bir hareket vardı. Hakikaten ofis ortamı gibiydi orası. Bir gazeteci olarak bilgi almak için ofis ortamında yapılan görüşme ile ilgili böyle bir çarpıtma çok çirkin ve ahlak dışı. Ekrem İmamoğlu ve ekibi ile sadece gazetecilik amaçlı görüşmelerim oldu” dedi.

Gürsel Tekin’den Özgür Özel’e hoş görünme çabası! İkinci tuvalet terliği vakası
AK Partili Üyeden CHP'ye veryansın! Video kısa zamanda viral oldu
İSFALT’taki çöküşü gizlemek için Arnavutköy’e iftira: Özgür Özel’in asfalt iddiası belgelerle çürütüldü
260 milyonluk vurgun! Hangi kurum ne kadar zarar ettirildi? Özgür Özel’in de anlayacağı bir biçimde Birer birer açıklıyoruz!
Sahte amiral skandalı: Ortalık karıştı!
Dünya

Sahte amiral skandalı: Ortalık karıştı!

Anma törenine amiral üniformasıyla sızan 64 yaşındaki Jonathan Carley, sahte madalyalarla katıldığı etkinlikte büyük panik yarattı. Evinden ..
Su krizi: Dicle ve Fırat kuruyor… Hükümetten çok aşamalı acil plan!
Dünya

Su krizi: Dicle ve Fırat kuruyor… Hükümetten çok aşamalı acil plan!

Irak’ta yağışların sert düşüşü, yeraltı sularının tükenmesi ve Dicle–Fırat hattına aşırı bağımlılık, su stoklarını yüzde 8’e kadar indirdi. ..
Emekli için seyyanen zam çıkışı: Asgari ücretin altında kalmaması hakkında işte masadaki konu başlıkları
Ekonomi

Emekli için seyyanen zam çıkışı: Asgari ücretin altında kalmaması hakkında işte masadaki konu başlıkları

Türkiye Emekliler Derneği'nden emekliler için seyyanen zam talebi geldi. TÜED yayınladı! Derneğin başkanlar kurulu Ankara'da masada toplanar..
