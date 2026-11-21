Antalya'da 9-20 Kasım tarihlerinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31'inci Taraflar Konferansı'nın (COP31) caretta caretta şeklindeki Antalya Pavilyonu, zirvenin ardından sökülecek. Antalya Valisi Hulusi Şahin'in önerisiyle Antalya Valiliği ek hizmet binasının bahçesine taşınacak yapı, kreş olarak yeniden kullanılacak.

Antalya Valiliği ile Mavi Akdeniz İnisiyatifi'nin iş birliğiyle kurulan pavilyon, zirve boyunca Akdeniz'in doğal ve kültürel değerlerini ziyaretçilere tanıttı; deniz yaşamı, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularında farkındalık oluşturdu. Zirve süresince verdiği doğayı koruma ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluk mesajını yeni işleviyle sürdürecek yapı, böylece çocukların eğitim göreceği ve oyun oynayacağı bir yaşam alanına dönüşecek.

Kabuk çatı, baş bölümü giriş oldu

Pavilyonun tasarımını üstlenen Ali Kıvrak, projenin Antalya'yı dünyaya anlatacak güçlü bir simge arayışıyla başladığını söyledi. Kıvrak'ın anlatımına göre tasarımda, Akdeniz'in ve Antalya kıyılarının en önemli canlılarından caretta caretta tercih edildi; yapı doğrudan deniz kaplumbağası biçiminde kuruldu. Kabuk çatıya, baş bölümü girişe, gövde ise ziyaretçilerin Akdeniz'i keşfettiği bir deneyim alanına dönüştürüldü.

Üretimde sürdürülebilirlik ilkeleri de gözetildi. Carettanın baş bölümündeki organik dokuda ahşap üretim artıkları ile ağaç kabukları yeniden değerlendirildi. İç mekândaki zeytin ağacı, dijital içerikler ve etkileşimli anlatımlarla ziyaretçilere Akdeniz'in doğası, iklim değişikliği ve çevrenin korunmasının önemi aktarıldı.

Pavilyon uluslararası alanda da ilgi gördü. Going Green Media'nın kurucuları Ben Brown ve Ciara Doyle, COP31'de öne çıkan 5 yeniliği değerlendirdikleri videoda Caretta Pavilyonu'nu ilk sıraya yerleştirdi. Videoda yapının caretta biçimli mimarisinin yanı sıra zirveden sonra kreşe dönüştürülmesi planı da işlendi.

Maskottan veda: "Hoşça kal COP31"

Zirve boyunca ziyaretçilerin, özellikle de çocukların beğenisini kazanan caretta caretta maskotu için COP31'in sona ermesiyle veda paylaşımı yapıldı. Nesli tehdit altındaki deniz kaplumbağalarının korunmasına yönelik farkındalığa katkı sağlayan maskot, Türkiye Çevre Ajansı'nın sosyal medya hesabından yayımlanan veda görüntülerinde yer aldı.

COP31 alanında görüntülenen maskotun yer aldığı paylaşımda, zirvede 12 gün boyunca sürdürülebilirlik ortağı olarak görev alındığı ifade edildi ve "COP31 sona eriyor ancak doğa için çıktığımız yolculuk devam ediyor" mesajı verildi. Paylaşım, "Hoşça kal COP31" sözleriyle tamamlandı.