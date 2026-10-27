COP31'e doğru Gaziantep'ten yeşil dönüşüm hamlesi

Yenilenebilir enerji yatırımları, atıkların ekonomiye kazandırılması, su kaynaklarının korunması, toplu ulaşımın çevreci araçlarla desteklenmesi ve yeşil alanların artırılması gibi birçok alanda yürütülen çalışmalar, Gaziantep'in iklim değişikliğiyle mücadelede benimsediği bütüncül yaklaşımı ortaya koyuyor.

47,5 MEGAVATLIK YENİLENEBİLİR ENERJİ KAPASİTESİ

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yenilenebilir enerji yatırımları kapsamında toplam 47,5 megavat kurulu gücün kurulumunu tamamladı. Güneş enerjisi santralleri, biyogaz ve kojenerasyon sistemleriyle enerji üretimini çeşitlendiren Büyükşehir, hayvansal atıklardan da elektrik enerjisi elde ediyor.

YILDA 100 BİN TON ATIK EKONOMİYE KAZANDIRILIYOR

Çevre yatırımlarının önemli ayaklarından birini oluşturan Mekanik Biyolojik Ayrıştırma Tesisi'nde yılda 100 bin ton atık ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılıyor. Böylece atıkların yeniden değerlendirilmesiyle döngüsel ekonomiye katkı sağlanıyor.

KİŞİ BAŞINA YEŞİL ALAN 13,48 METREKAREYE ULAŞTI

Gaziantep'te gerçekleştirilen park ve yeşil alan yatırımlarıyla kişi başına düşen yeşil alan miktarı 8,51 metrekareden 13,48 metrekareye yükseltildi. Kent genelinde 3 milyon metrekare park ve yeşil alan oluşturulurken Kuzeyşehir 23 Nisan Parkı da su verimliliğini esas alan yaklaşımıyla öne çıktı.

ATIK SU ARITMA TESİSİ SAYISI 8'DEN 32'YE ÇIKTI

Su kaynaklarının korunmasına yönelik yatırımlar kapsamında Gaziantep'teki atık su arıtma tesisi sayısı 8'den 32'ye yükseltildi. Kuzeyşehir'de yapımı devam eden, günlük 26 bin 100 metreküp kapasiteli yeni arıtma tesisinin ise 145 bin kişinin atık suyunu arıtması hedefleniyor. Yüzde 63 ilerleme seviyesinde olduğu belirtilen tesisin 2027 yılında hizmete alınması planlanıyor.

İçme suyu şebekelerinin yapay zekâ destekli SCADA sistemiyle merkezi olarak yönetilmesi ve kayıp-kaçak oranının 2014 yılındaki yüzde 49,36 seviyesinden 2025 yılında yüzde 25,32'ye gerilemesi de su verimliliği çalışmalarının somut sonuçları arasında yer alıyor.

ÇEVRECİ ULAŞIMDA 25 ELEKTRİKLİ OTOBÜS

Karbon salımının azaltılmasına yönelik ulaşım yatırımları kapsamında 25 elektrikli otobüs alınırken 12 şarj istasyonunun kurulumu tamamlandı. Toplu ulaşım filosundaki otobüs sayısı 132'den 386'ya çıkarıldı.

Ayrıca 25 kilometrelik hat ve 16 istasyondan oluşan GAZİRAY, raylı toplu taşıma altyapısının önemli parçalarından biri olarak hizmet veriyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELEDE 2050 HEDEFİ

2011 yılında İklim Değişikliği Eylem Planı hazırlayan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın Yeşil Şehirler Programı'na katıldı. 2023 yılında Gaziantep Yeşil Şehir Eylem Planı yayımlandı.

Belediyenin iklim politikaları kapsamında 2050 yılına kadar karbondioksit emisyonlarının en az yüzde 80 azaltılması hedefi bulunuyor. Ayrıca 2022 yılında hazırlanan izleme raporuna göre belediye binalarının enerji tüketiminden kaynaklanan emisyonlar, 2020 yılında 2015'e kıyasla yüzde 23 azaldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin enerji, ulaşım, su, atık yönetimi ve yeşil alan yatırımları, COP31'in temel gündemleri arasında bulunan emisyonazaltımı, iklim değişikliğine uyum ve sürdürülebilir kentleşme başlıklarıyla örtüşüyor.