COP31 Sürecinde Gaziantep’in Sıfır Atık Yol Haritası Kamuoyuna Açıklandı

Sıfır Atık Hareketi Kurucusu ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin vizyonu ve himayeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Sıfır Atık Vakfı tarafından “Yerelden Ulusala İsraf ve Atık” temasıyla hayata geçirilen “COP31 Sürecinde Türkiye Sıfır Atık Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları”nın ikinci sonuç konferansı, Gaziantep’te 10 Şubat 2026 tarihinde Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

Sıfır Atık Vakfı ve Gaziantep Valiliği himayelerinde; Gaziantep Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gaziantep Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle toplanan çalıştayın çıktıları, Gaziantep’e özgü sıfır atık yol haritasını oluşturdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın teşrifleriyle gerçekleşen Gaziantep Çalıştayı Sonuç Konferansı’na Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Haluk Kalyoncu, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş başta olmak üzere kamu, üniversite ve yerel yönetim temsilcileri, STK’lar ve öğrenciler katıldı.

Sıfır Atık Yaklaşımıyla Gaziantep’te Hayat Bulan İyi Uygulama Örnekleri Paylaşıldı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan konferansta, İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdür Yardımcısı Harun Topçu tarafından 20 Ocak 2026 tarihinde düzenlenen çalıştayın çıktıları ve Gaziantep Sıfır Atık Hedef Belgesi sunumu gerçekleştirildi. Protokol konuşmalarının ardından Gaziantep’te hayata geçirilen Sıfır Atık Uygulama Örnekleri gösterimi ile belge takdimleri yapıldı.

Sıfır Atık Çalışmaları İçin İl Danışma Kurulu Oluşturulacak

Konferansta; Gaziantep’in Sıfır Atık Yol Haritası, kent ölçeğinde somut politika önerileri, kısa, orta ve uzun vadeli uygulama ve izleme mekanizmaları, ulusal hedeflerle uyumlu şehir ölçekli dönüşüm stratejileri geniş kapsamlı bir şekilde ele alındı ve kamuoyu ile paylaşıldı. Kentteki sıfır atık çalışmaları, Gaziantep Valiliği bünyesinde oluşturulacak olan Sıfır Atık İl Danışma Kurulu tarafından yürütülecek. Hedef belgesindeki çalışmaların uygulanmasını takip edecek Kurul; düzenli değerlendirme toplantıları yapacak ve şehrin yıllık ilerleme raporlarını hazırlayacak.

“COP31, Türkiye Cumhuriyeti Tarihinde Yapılacak En Büyük Etkinlik Olma Özelliği Taşıyor”

Konferansın açılış konuşmasını yapan Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Sıfır Atık Hareketi Kurucusu ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin liderliğinde Vakıf çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyleyerek, COP31 sürecinin önemine dikkat çekti:

“197 ülkenin katılımıyla yapılması planlanan COP31’e 100 binden fazla insan gelecek. COP31 Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yapılacak olan en büyük etkinlik olma özelliğini taşıyor. Türkiye’de yapılan bir başka etkinlik yoktur ki, 197 ülke katılsın ve 100 bin insan gelsin. Aramızda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcımız Fatma Varank var. Kendisi COP31 sürecinin gizli kahramanlarından, kendisine çok teşekkür ediyorum.”

“Sıfır Atık Vakfı Geniş Kapsamlı bir COP31 Süreci Başlattı”

Sıfır Atık Vakfı’nın geniş kapsamlı bir COP31 süreci başlattığını söyleyen Ağırbaş; vatandaşlar, paydaşlar ve STK’ların COP31’e dair fikirlerini aktif olarak paylaşabilmeleri için Türkiye’nin 81 ilinde çalıştaylar düzenlendiğini belirterek, “COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu olarak dünyanın 7 bölgesinde danışmanlık toplantısı düzenlemeyi planlıyoruz. Bu sayede ülkelerdeki devlet dışı aktörlerin; şirketlerin, üniversitelerin, STK’ların sesini COP31’de güçlü şekilde duyurmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonluğu Tanımını Değiştireceğiz”

COP31 ile Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonluğu tanımının değiştirileceğini de vurgulayan Ağırbaş, “COP31 sürecine insanların daha aktif, daha adil ve daha güçlü katılımını sağlamak için yeni merkezler oluşturuyoruz. İnşallah bu ay içerisinde hizmete alacağımız Dijital Koordinasyon Merkezimizle beraber dünyanın bütün ülkelerinden paydaşlarımız fikirlerini online olarak bize ileterek COP31 sürecinde bizimle paydaş olabilecekler. Biz dünyaya şu mesajı veriyoruz; Türkiye’de yapılan iklim zirvesi dünyanın zirvesidir” dedi.

“Bilimsel Çıktıların Artarak Devam Etmesinin Arzusunu Taşıyoruz”

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Haluk Kalyoncu konuşmasında, üniversite yerleşkesinin, enerji tüketimini temiz enerji üretimiyle karşıladığını vurgulayarak “Sayın Cumhurbaşkanımızın değerli eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin liderliğinde Sıfır Atık Vakfı çalışmaları artık bir medeniyet bilinci, bir çevresel emanetin ifadesi ve geleceğimize karşı da bireysel sorumluluk olgularımızın altını çizmektedir” dedi.

Sıfır atık yaklaşımının yalnızca çevresel bir politika değil, aynı zamanda ekonomik, toplumsal ve kültürel bir dönüşümün temel yapıtaşlarından olduğunu söyleyen Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan ise, “Bu anlayış, kıt kaynakların verimli kullanıldığı, çevreye duyarlı ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluk bilinciyle hareket eden bir toplum inşa etmenin anahtarıdır. Üniversiteler bu dönüşüm sürecinde yalnızca bilgi üreten kurumlar değil, aynı zamanda topluma yön veren, farkındalık oluşturan ve iyi uygulamaları yaygınlaştıran öncü yapımlardır” dedi.

“Gaziantep Sıfır Atığın Ana Şehri Olacak”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de COP31 sürecinin önemine dikkat çekerek “Antalya'da inşallah olağanüstü bir çalışmanın bugün ilk tohumunu atıyoruz. Bu tohum doğru tohum. Çünkü biz OECD'nin şampiyon şehriyiz. Sıfır atığın COP31'de ana temsilcisi olmaktan bu 20 şehirden bir olmaktan çok mutluyuz. Sıfır atık, sıfır açlık demek. Bunu birlikte başaracağız diyoruz. Bu şehir vazgeçmeyenlerin şehri. O yüzden kazananların şehri olacak kıymetli bakanım. Sıfır atığın ana şehri olacak. Bunu birlikte başaracağız inşallah” ifadelerini kullandı.

“COP31’in Türkiye’ye Gelmesi İçin Hep Birlikte Mücadele Ettik ve Başardık”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, 2017 yılında hayata geçen Sıfır Atık Hareketi’nin bugüne kadar çok uzun yollar kat ettiğini belirterek, “İlk başladığımızda atıkların dönüşüm oranı Türkiye'de yüzde 13 iken bugün yüzde 36. COP31'in Türkiye'ye gelme sürecinde; aslında biz bütün belediyelerimiz, onun dışında milletvekillerimiz, kamu kurumlarımız, bakanlıklarımız hep birlikte mücadele ettik ve bu COP31 Başkanlığı’nı almayı başardık” dedi. Varank, 81 ilde yapılacak çalıştayların çıktılarının bütün dünyayla paylaşılacağını belirterek, “Artık uygulamaya geçme kısmının ilk adımlarını atmış olacağız. Tabii kısa bir süre içerisinde ajandamız açıklanacak” diye konuştu.

“Artık Dünya’nın Çığlığı Duyulmaya Başlıyor”

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Dünya’nın uyarılar verdiğini söyleyerek “Evet dünya bize yıllardır bas bas bağırıyor: “İnsanoğlu sen beni çok hor kullanıyorsun. Bana çok kötü davranıyorsun. Beni yok ediyorsun. Okyanusta plastik adalar oluşturuyorsun. Ormanlarımı iyice azaltıyorsun. Birçok hayvan neslinin sona ermesine neden oluyorsun. Doğamı, yani insanoğlunun ayak bastığı her yeri kirletiyorsun” diye. İşte bu toplantılar ve benzerleri artık bu çığlığın duyulmaya başladığını ifade ediyor” dedi.

2027 İçin ‘Gaziantep Sıfır Atık Yılı’ Planı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Valiliği olarak birlikte birçok hazırlığa başladıklarını belirten Vali Çeber, “Birçok projeyi uygulamaya koyduk ve kendimiz dedik ki 2026’da tüm hazırlıkları tamamlayacağız ve ifade edildiği gibi “2027 Gaziantep Sıfır Atık Yılı” diyeceğiz diye bir idealimiz var ve bu konuda desteklerinizi de bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Çalıştaylar COP31 İçin Önemli Bir Misyon Taşıyor”

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplantının Gaziantep’te gerçekleştirilmesinin tesadüf olmadığını söyleyerek “Gaziantep, yalnızca sanayi üretimi ve ticaret kapasitesiyle değil, tarımsal üretim gücü ve köklü gıda kültürüyle de Türkiye’nin önde gelen şehirlerinden biridir” dedi.

COP31 sürecinin önemini vurgulayan Bakan Yumaklı, “Atığı kaynakta engellemek, önlenemiyorsa katma değere dönüştürmek, israfla mücadelenin ana temelidir. Bu çabaların tamamı Türkiye'nin iklim hedefleriyle de doğrudan ilintili. Bu mücadelede sadece merkezi hükümet değil, aynı zamanda yerel yönetimler, özel sektör, hane halkı velhasıl bütün paydaşlara çok önemli görevler düşmekte. Bütün illerimizden çıkacak olan çıktılar, Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapacağı bu dönemde önemli bir misyon taşıyor. Bunun da ötesinde politikalarımıza yön verme açısından çok önemli çıktılar elde edeceğiz” ifadelerini kullandı.

COP31 Sürecinde Türkiye Sıfır Atık Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları

Sıfır Atık Hareketi Kurucusu ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin vizyonu ve himayeleri doğrultusunda çalışmaları yürütülen COP31 Sürecinde Türkiye Sıfır Atık Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları, yerel düzeyde ortaya çıkan ihtiyaçları, sorun alanlarını ve iyi uygulama örneklerini sistematik biçimde analiz ederek, Türkiye’nin ulusal sıfır atık ve iklim politikalarına doğrudan katkı sunmayı hedefliyor.

Bu kapsamda Gaziantep Çalıştayı Sonuç Konferansı’nda açıklanan raporlar, ilgili kurum ve paydaşlarla paylaşılırken; ulusal ve yerel düzeyde politika geliştirme, stratejik planlama ve karar alma süreçlerinde referans doküman olarak kullanılacak.

“Dünya Ortak Evimiz” Misyonu ile Küresel Model

Bu çalışmalar, “Dünya Ortak Evimiz” misyonuyla ele alınan israfla mücadelede yerel aktörlerin etkin rol üstlendiği, ortak aklın ve kurumsal iş birliğinin güçlendiği küresel bir model ortaya koyarak, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma ve iklim hedeflerine güçlü bir katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Protokol, Açılış Törenine Katıldı

Konferansın ardından Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü bünyesinde kurulan Hemşirelik Simülasyon Merkezi ile Hemşirelikte İleri Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı açılışı gerçekleştirildi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kampüsü’ndeki açılış törenine; Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Haluk Kalyoncu ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan katıldı.