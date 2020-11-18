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Aktüel Çöp yangını Marmaray seferlerini aksattı
Aktüel

Çöp yangını Marmaray seferlerini aksattı

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından seferler normale döndü

Yeniakit Publisher
2020-11-18 11:05:39 -
Çöp yangını Marmaray seferlerini aksattı

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda Marmaray hattındaki bir üst geçidin altındaki çöplerin yanması nedeniyle seferler bir süre aksadı.

Alınan bilgiye göre, Kazlıçeşme'de Marmaray Hattı'ndaki bir üst geçidin altında bulunan çöpler henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Görevlilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle Marmaray seferleri bir süre aksadı.

Yangının söndürülmesinin ardından seferler normale döndü.

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