  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Çöp konteynerine düşen yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-12 16:05:23 -
Çöp konteynerine düşen yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

VAN (AA) - Van'da çöp konteynerine düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çabası sonucu mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

İpekyolu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde yer altına bırakılan çöp konteynerinden kedi sesi geldiğini duyanlar, İtfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı İpekyolu Grup Amirliği ekipleri, yavru kedinin çöp konteynerine sıkıştığını tespit etti.

Merdivenle çöp konteynerinin içine giren ekipler, ürken kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı