Çöp konteynerine düşen yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
VAN (AA) - Van'da çöp konteynerine düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çabası sonucu mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.
İpekyolu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde yer altına bırakılan çöp konteynerinden kedi sesi geldiğini duyanlar, İtfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı İpekyolu Grup Amirliği ekipleri, yavru kedinin çöp konteynerine sıkıştığını tespit etti.
Merdivenle çöp konteynerinin içine giren ekipler, ürken kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı.