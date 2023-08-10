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Yerel Çöp kamyonuyla otomobilin çarpıştı: 2 ölü!
Yerel

Çöp kamyonuyla otomobilin çarpıştı: 2 ölü!

Yeniakit Publisher
2023-08-10 09:12:00 -
Çöp kamyonuyla otomobilin çarpıştı: 2 ölü!

Ankara'da çöp kamyonu ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Ankara'da çöp kamyonu ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Nallıhan-Ankara kara yolunun Eymir köyü mevkisinde Ömer A'nın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil ile O.Ç. yönetimindeki çöp kamyonu çarpıştı.

Kazada, Ömer A. ve beraberindeki Necati Ş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsünün eşi S.A. ile oğlu Ö.H.A. ile çöp kamyonu sürücüsü O.Ç. ve beraberindeki Y.K. ise sevk edildikleri hastanelerde tedavi altına alındı.
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