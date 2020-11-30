Çöp kamyonu kaçan otomobili yakalattı

Kırıkkale Valiliği koordinesindeki İl Salgın Denetim Merkezi’nde görevli uzman ekipler, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetim yaptı. Kent merkezindeki Menderes Caddesi üzerinde uzman ekiplerden kaçan 2 kişinin otomobil ile kaçışına izin vermeyen çöp kamyonu yolu kapattı. Koşarak otomobilin yanına giden jandarma ekipleri, 2 kişiyi araçtan indirerek belgelerini kontrol etti. Belgeleri tam olan sürücü ceza almadan kurtulurken, arkadaşı ise kısıtlamaya uymadığından dolayı 3 bin 150 lira idari para cezası aldı.

Sürücü ve yayalar üzerinde denetimlerini gece boyunca sürdüren ekipler, Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir bankamatikten para çekerken tespit edilen 2 kişiye kısıtlama ihlalinden dolayı toplam da 6 bin 300 lira ceza uyguladı. Bir cadde de araca binerken ekiplere yakalanan 16 yaşındaki bir çocuk ile dayısına 3 bin 150’şer lira idari para cezası verildi.

Yine denetimler sırasında kamyonla kaçmaya çalışan bir kişi, uzman ekiplerce yol kapatılarak durduruldu. Pazarcı olduğunu iddia eden sürücü, belge gösteremeyince ceza almaktan kurtulamadı.