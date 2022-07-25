  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Çöp evde bulunan çocuk hakkında önemli gelişme!
Gündem

Çöp evde bulunan çocuk hakkında önemli gelişme!

Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, Bursa'da çöple doldurulan evin tahliyesi sırasında kapısı kilitli odada bulunan 9 yaşındaki çocuk koruma altına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-07-25 11:31:00 -
Çöp evde bulunan çocuk hakkında önemli gelişme!

Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'nde teyzesinin çöple doldurduğu evin kilitli olan odasında baygın halde bulunan 9 yaşındaki Cem M.A, hastanedeki tedavisinin ardından savcılık kararıyla annesi Y.A'ya (38) teslim edildi.

Antalya'ya dönen anne ile oğlu için Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, çalışma gerçekleştirdi.

Çocuk, savcılık kararıyla müdürlük ekiplerince koruma altına alındı, annenin de kurumda veya evinde kalmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

İl Müdürlüğü ekiplerinin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının talimatıyla aileye psiko-sosyal destek sağladığı, ekonomik olarak da destekte bulunacağı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23