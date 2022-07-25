Çöp evde bulunan çocuk hakkında önemli gelişme!

Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'nde teyzesinin çöple doldurduğu evin kilitli olan odasında baygın halde bulunan 9 yaşındaki Cem M.A, hastanedeki tedavisinin ardından savcılık kararıyla annesi Y.A'ya (38) teslim edildi.

Antalya'ya dönen anne ile oğlu için Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, çalışma gerçekleştirdi.

Çocuk, savcılık kararıyla müdürlük ekiplerince koruma altına alındı, annenin de kurumda veya evinde kalmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

İl Müdürlüğü ekiplerinin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının talimatıyla aileye psiko-sosyal destek sağladığı, ekonomik olarak da destekte bulunacağı öğrenildi.