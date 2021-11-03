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Yerel 'Çöp' deyip geçmemek lazım: Tam 23 ülkeye ihraç ediyor
Yerel

'Çöp' deyip geçmemek lazım: Tam 23 ülkeye ihraç ediyor

Gaziantep’te yaşayan Ayhan Demirkıran, çöpten topladıkları kilim ve yünleri temizleyerek yaptığı otantik çantaları, Başta ABD olmak üzere Avrupa, Avusturalya, Dubai, Katar, Romanya, Bulgaristan, Bosna Hersek ve Yunanistan gibi 23 ülkeye ihraç ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 14:46:00 -
'Çöp' deyip geçmemek lazım: Tam 23 ülkeye ihraç ediyor

Gaziantep’te yaşayan Ayhan Demirkıran çöpten temin ettiği eski kilim ve yünden yaptığı otantik çantaları ABD başta olmak üzere 23 ülkeye ihraç ediyor. Ürünlerin çok beğenildiği söyleyen Demirkıran, ürünlerinin çok beğenildiğini ve gelen talepten memnun olduğunu dile getirdi. Çöpten buldukları yırtık kilimleri temizleyerek çantaya dönüştürdüklerini söyleyen Demirkıran işinin insanların yapmadığı göremediği şeyleri yapabilmek olduğunu ifade ederek değişik şeyler üzerine çalışma yaptığını söyledi.

'Çöpten topladığımız yırtık kilimleri temizleyerek çantaya dönüştürüyoruz'

Demirkıran, “Geçmişten günümüze gelen bazı manevi duyguların hatırda tutulması adına çalışıyoruz. Eski ninelerimizin köylerde ve evlerde dokumuş olduğu, yıpranmış ve zedelenmiş olan kilimleri tekrar işleyerek farklı materyallere dönüştürüyoruz. Gerek çanta gerekse kullanım eşyaları yapıyoruz. Bir de makine dokuma dediğimiz kilimleri kendimiz özel motifleri ve renkleri dokutarak kendi atölyelerimizde kilime dönüştürüyoruz. Çöpten topladığımız yırtık kilimleri temizleyerek çantaya dönüştürüyoruz” dedi.

23 ülkeye ihraç ediliyor

Yaptıkları ürünleri 23 ülkeye ihraç ettiklerini söyleyen Demirkıran, “Ortalama 23 ülkeye ürün gönderiyoruz. Yaptığımız ürünler beğeni buluyor ve dikkat çekiyor. Başta ABD olmak üzere Avrupa, Avusturalya, Dubai, Katar, Romanya, Bulgaristan, Bosna Hersek ve Yunanistan gibi ülkelere gönderiyoruz. Kilimlerde yaşanmışlık ve hissiyat var. İnsanlar aşkını, sevdasını genelde kilime dokumuş. Bu desenlerden oluşan duyguları insanlar kullanırken, onu dokuyanın hissettiğini hissediyor” şeklinde konuştu.

Demirkıran, el dokuma yaptıkları kilim çantaların fiyatlarının ortalama 100 ila 300 lira arasında değiştiğini belirterek, makine dokumalarda yaptıkları ürünlerin ise ortalama 50 ila 90 lira arasında değiştiğini vurguladı.

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