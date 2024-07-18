Çöp balonları havada! Kim Jong-un yine yaptı yapacağını

Güney Kore; Kuzey Kore'nin, içerisinde çöp bulunan balonları göndermeye devam ettiğini açıkladı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin, Güney Kore'ye doğru yeniden çöp taşıyan balonlar gönderdiği belirtildi.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin gönderdiği balonların başkent Seul'ü çevreleyen Gyeonggi eyaletinin kuzey kesimine doğru ilerlediğinin belirlendiği aktarıldı.

HALKA BALONLARA DOKUNMAYIN UYARISI

Halkın düşen balonlara dokunmaması ve bunları orduya ya da polise bildirmesi tavsiye edildi.

Güney Kore'de bulunan Kuzey Koreli sığınmacılar ve aktivistler, Pyongyang'ı eleştiren propaganda broşürleriyle dolu büyük balonları Kuzey'e yollamıştı.

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Kuzey Kore ise buna cevaben mayıs sonundan itibaren 2 binden fazla çöp taşıyan balonu Güney Kore'ye göndermişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, 16 Temmuz'da yaptığı açıklamada, sınırın kuzeyine "Pyongyang yönetimini eleştiren broşürler" göndermekle itham ettiği Güney Kore'yi yürüttüğü "kirli oyun" gerekçesiyle eleştirmişti.

BEDEL ÖDEMEYE HAZIR OLUN

Güney Kore'ye, sınırın kuzeyine "Pyongyang karşıtı bildiriler" gönderdiği için tepki gösteren Kim, "Güney Kore, kirli oyunları için çok büyük bir bedel ödemeye hazır olmalı." ifadesini kullanmıştı.