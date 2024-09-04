Continental “Okul Yollarında da Önce Güvenlik” diyor!

Okulların açıldığı bu dönemde, trafikte daha dikkatli olmak, kurallara uymak daha da önemli hale geliyor. Okula giden çocuklar yollarda yürürken, servis araçlarına binerken sürücülerin onların güvenliğini sağlamak adına daha bilinçli hareket etmesi gerekiyor. Premium lastik üreticisi ve teknoloji şirketi Continental, hem çocukların ve yayaların hem de sürücülerin güvenliği için önemli hatırlatmalarda bulunuyor.

Continental’in tavsiyeleri şöyle: Özellikle okul bölgelerinde hız limitlerine daha dikkat edip özellikle yaya geçitlerine yaklaşırken hızı azaltın ve geçiş hakkını yayalara verin. Çocukların bazen aceleyle daha dikkatsiz davranabildiğini unutmayıp, özellikle bu bölgelerde 30 km’nin üzerine çıkmamaya özen gösterin. Trafikte çevrenizde bir okul servis aracı varsa ekstra dikkatli davranın. Çünkü bu araçlar durduğunda öğrenciler inip biniyor olabilir. Geçiş yapmadan önce bundan emin olun. Direksiyon başındayken telefonla konuşmak, radyo ile ilgilenmek, bir şeyler içip yemek sürüş güvenliğini tehdit edebilir. Özellikle okul bölgelerinde bu davranışlarda bulunmayın.

Güvenli bir sürüş deneyimi için lastiklerinizin durumu büyük önem taşır. Aşınmış veya hasarlı lastikler, özellikle yağışlı havalarda, kontrol kaybına neden olabilir. Lastik basınçlarını düzenli olarak kontrol edin. Ayrıca yaz ve kış lastiklerinin farklı hava koşulları için tasarlandığını unutmayın. Soğuk havalar başlamadan önce kış lastiklerine geçin. Güvenli bir duruş için fren sisteminin düzgün çalışması gereklidir. Fren balatalarını, diskleri ve sıvı seviyelerini düzenli olarak kontrol ettirmeyi ihmal etmeyin.