Concorde'da süpersonik yolcu uçak hamlesi! Hava trafik için savaş uçağı F-22 ve F-35'i yapan kuruluşa yöneldi

2014 yılında Denver, Colorado'da kurulan Amerikan Boom Aerospace şirketinin tek bir hedefi var: Concorde'un ticari faaliyetlerini durdurmasından yirmi yıl sonra Overture ile Concorde'un yerini almak!

Amerikan şirketi, bunu başarmak için, 2024'ün ilk çeyreğinde XB-1 adlı bu uçağı uçurmayı planlıyor.

Bu uçuş, Symphony motorunun performansını ve uçağın aerodinamik davranışını doğrulamak için bir "gerçek hayat" testi olacak. Böylece üretici, 2023'te taksi testleri ve motor testleri gibi çeşitli aşamaları tamamladıktan sonra son ayrıntılar üzerinde ince ayarlar yapacak.

Tüm bunlar Amerikan Havacılık Güvenliği Ajansı'nın (FAA) gözetimi altında bulunuyor. FAA, bu ilk yer testi denemeleri sonunda XB-1'e uçuşa elverişlilik sertifikasını verdi.

Seri üretim

Boom Üst Yöneticisi ve kurucu ortağı Blake School'un hedefi, 2025 yılından itibaren Kuzey Carolina Greensboro'daki yeni bir fabrikada seri üretime geçmek ve Overture'ı 2029 yılında belgelendirerek, aynı yıl ticarî hizmete sokmak!

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Üretici, bu amaçla, havacılık alanındaki bazı büyük isimleri bünyesine kattı. Bunlardan sonuncusu, Fransız Thales ile birlikte kokpit ve aviyonik alanında dünya lideri olan Honeywell.

Amerikalı grup, 3 Ocak Çarşamba günü Boom ile yepyeni kokpiti “Anthem ve yeni nesil modüler aviyonik platformunu” tedarik etmek üzere bir anlaşma imzaladığını duyurdu.

Boom, geçem haziran ayında Paris Havacılık Fuarı sırasında İtalyan Leonardo (gövde), Aernnova (kanatlar) ve Aciturri (uçak gövdesi) ile çeşitli alt yüklenicilik anlaşmaları imzaladı. Bir başka ortaklık da kablolama için Fransız Latécoère ile imzalandı.

Amerikalı Eaton, Collins ve GE'nin yanı sıra frenleri ve iniş takımlarını tedarik edecek olan yan kuruluşu Landing Systems aracılığıyla Fransız Safran da Overture üzerinde çalışıyor.

Boom, 2022 sonunda İngiliz Rolls-Royce'un çekilmesinin ardından, Symphony tahrik sistemini tasarlaması için Amerikan F-22 ve F-35 savaş uçaklarının motorları üzerinde çalışan Kratos Defense & Security'nin bir yan kuruluşu olan FTT'ye yöneldi.

SAF

haberglobal'e göre: Bazı şüphecilere rağmen Boom projesi yavaş yavaş şekilleniyor. Sürdürülebilir havacılık yakıtları (SAF) kullanarak Mach 1,7 (saatte 2.099 kilometre) süpersonik hızlarda uçan uçaklarla hava taşımacılığını yeni bir çağa taşımayı vaat ediyor.

Blake Scholl, "Overture, ilk günden itibaren karbon nötr olan ve günümüzün en hızlı uçaklarının iki katı hızda yüzde 100 SAF ile uçabilen ilk ticari uçak olacak" diyor.

Airbus A350, Boeing 787 Dreamliner gibi uçaklar maksimum 0,95 Mach hızında uçuyor. Ancak bazı uzmanlara göre, fosil yakıtlı olmayan SAF'lar süpersonik uçuş için tam olarak uygun değil.

Ortaya çıkan bir başka sorun da yoğuşma izlerinin geleneksel uçaklardan yayılanlardan daha büyük olmasıdır. Sera etkisine katkıda bulunan su buharı! Boom, son olarak, uçak ses duvarını aştığında süpersonik patlama sorununu çözmek zorunda.

Overture kendisini "küçük bir Concorde" olarak tanımlıyor ve 65 ila 80 yolcuyu 600 varış noktasına taşıyabilecek. Miami ile Londra arasında beş saatten kısa bir sürede ya da Los Angeles ile Honolulu arasında üç saatte alacak.

Siparişler

Üç havayolu şirketinden, çoğu satın alma niyetiyle olmak üzere 90 sipariş aldı. American Airlines 20, United Airlines 15 uçak ve 35 uçak opsiyonu) ve Japan Airlines 20 Overture siparişi vermiş durumda!

Pazara gelince, danışmanlık firması Deloitte tarafından 2021 yılında yapılan bir araştırmaya göre, dünya çapında 20 rotayı içerecek. Bunlar arasında New York-Londra ve New York-Paris, Miami-Londra, Miami-Sao Paulo ile Los Angeles-Sidney ve Singapur-Sidney de yer alıyor.

Süpersonik ve hatta hipersonik (Mach 5'in üzerinde) uçakları yeniden canlandırma fikri ABD’de yeniden moda oldu. NASA, özellikle Northrop Overture'un askerî bir versiyonu için Boom ile ortaklığa girdi ve Boeing ile çeşitli tasarım sözleşmeleri imzaladı.

ABD uzay ajansı NASA da düşük gürültü üreten bir prototip süpersonik uçak olan X-59'un ilk test uçuşunu bu yıl için planlıyor.