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Aktüel ÇOMÜ’de 8 dakikada koronavirüs tanısı koyan kit geliştirildi
Aktüel

ÇOMÜ’de 8 dakikada koronavirüs tanısı koyan kit geliştirildi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Sezgintürk, koronavirüs tanısı için test kiti geliştirdi - ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat: - "Kovid-19 ile ilgili geliştirmiş olduğu bir test sonucunu bilimsel araştırma projelerimizden desteklenen bu projedeki ilginç olan şu: Türkiye’de değil, dünyada ilk defa yapılan bir test. Çünkü dünyada bir antikor testi bulunuyor" - Prof. Dr. Mustafa Kemal Sezgintürk: - "Çok kısa sürede 8 dakikada sonuç veren ve şu anda halihazırda piyasadakilerden çok daha kesin ve doğru sonuçlar veren bir kit haline geldi proje ürünümüz"

Yeniakit Publisher
2020-09-08 15:17:49 -
ÇOMÜ’de 8 dakikada koronavirüs tanısı koyan kit geliştirildi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ), yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) 8 dakikada tespit eden kit geliştirildi.

ÇOMÜ Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Sezgintürk tarafından geliştirilen kit ile dünyadaki benzerlerinden farklı olarak daha güvenilir ve hızlı sonuç alınabiliyor.

Koronavirüs tanısı için geliştirilen test kiti hakkında bilgi veren ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, çalışmanın Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) tarafından "İleri Araştırma Projeleri" kapsamında desteklendiğini söyledi.

Projenin en önemli bölümünün sadece Türkiye'de değil, dünyada ilk defa yapılan bir test olduğunu belirten Murat, şöyle konuştu:

"Çünkü dünyada bir antikor testi bulunuyor. PCR’larda biliyorsunuz doğruluk oranı yüzde 63 oranında değişiyor. Yani yüzde 40 civarında bir yanılma payı var ama hocamızın geliştirmiş olduğu bu testle kısa bir sürede yani 5-10 dakika içerisinde yüzde 100 bir sonuç elde ediliyor. Daha sonraki dönemde de Kovid-19 geçirip geçirmediğini de tespit ediyor. Kovid-19 ise bunu ortaya koyan bir test. Hızlı sonuç veriyor ve yüzde 100 sonuçlu bir test. Dünyadaki uygulamalar daha çok tek protein üzerinde yapılan bir çalışma ama bizim hocamız iki protein üzerinde çalışmasını yürütüyor. Bundan dolayı ayrı bir özelliği var. Biz bu proje ile ÇOMÜ olarak gerçekten övünç duyuyoruz."

Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Sezgintürk ise salgının, kendilerini bu konularda bir şeyler yapmaya ittiğini dile getirdi.

Mart ayının ortasından itibaren tamamen üniversitenin öz kaynaklarıyla yürüttükleri virüsün, insanın bağışıklık sisteminde oluşturduğu antikorları hedef alan bir test kiti geliştirdiklerini vurgulayan Sezgintürk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çok kısa sürede 8 dakikada sonuç veren ve şu anda halihazırda piyasadakilerden çok daha kesin ve doğru sonuçlar veren bir kit haline geldi proje ürünümüz. Çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. Birkaç hafta içerisinde gerçek kan örnekleri üzerinde yapacağımız optimizasyon çalışmaları da bitecek. Ondan sonra inşallah kullanıma hazır hale gelecek kitimiz. Örneklerimizde yüzde 100'e yakın bir doğrulukta sonuç aldığımızı söyleyebilirim."

Sezgintürk, seri üretimle ilgili girişimlerinin olacağını belirterek "Geliştirdiğimiz kitin önce patent haklarının alınması gerekecek. Ülkemizin fon veren kuruluşlarına da başvuracağız. Onların da bu konuda çok ciddi destekleri oldu zaten. KOSGEB, TÜBİTAK, kalkınma ajansları ve Sağlık Bakanlığı gibi ülkemizin önemli fonlayıcı kuruluşlarına da projemizi tanıtarak seri üretime geçmeyi planlıyoruz. Şu anda halihazırda ticari örneklere bakıldığında ikinci antikoru hedef alan bir örnek şu anda dünyada yok." diye konuştu.

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