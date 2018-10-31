Commerzbank'tan çarpıcı TL açıklaması

Commerzbank Gelişen Piyasalar Ekonomisti Tatha Ghose Bloomberg HT'ye verdiği demeçte Türk Lirası ile ilgili analizde bulundu.



ABD-Çin arasında ticaret savaşlarını değerlendiren Ghose "Anlaşma olacağı konusunda iyimserim. Çünkü her 2 taraf da ticaret savaşlarının hızlanmasından olumlu etkilenmez. Bir anlaşma olabilir, bu da gelişen piyasalar için ralli anlamına gelir" diye konuştu.



Dolar/TL beklentisini de paylaşan Ghose TL'de daha fazla değer kazancı olabileceğini ancak Merkez Bankası'nın doğru sinyaller vermesi ve doğru adımlar atması gerektiğini bildirdi.



Ghose "ADB'li rahip Brunson'ın serbest bırakılmasıyla dolar/TL'nin 5.50'ye düşmesini bekliyorduk, şimdi o noktadayız. Gelişen piyasaların da genel anlamda iyileşmesi TL'yi etkiliyor. Türk Lirası daha fazla değer kazanabilir ama TCMB politika hatası gerçekleştirebilir. Enflasyon önümüzdeki 2-3 aylık dönemde yüzde 24'lerden yüzde 21'lere düşebilir ancak bu TCMB'nin rahatlaması için bir sebep değil. Eğer enflasyon bu seviyelerde kalırsa o zaman uzun vadede sıfır reel faiz olur ve dolar/TL eski seviyelere gelebilir. Önümüzdeki aylarda umuyorum ki TCMBdoğru sinyaller verip faizleri artırır." değerlendirmesini yaptı.