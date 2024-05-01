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Dünya Columbia Üniversitesi'nde Gazze için eylem yapan öğrencilere halktan destek
Dünya

Columbia Üniversitesi'nde Gazze için eylem yapan öğrencilere halktan destek

Yeniakit Publisher
2024-05-01 17:17:00 -
Columbia Üniversitesi'nde Gazze için eylem yapan öğrencilere halktan destek

New York'taki Columbia Üniversitesi'nde eylem yapan öğrencileri aç bırakmak için üniversite tamamen kapatılınca, halk kapalı kapılardan yiyecek ulaştırıyor.

New York'taki Columbia Üniversitesi'nde eylem yapan öğrencileri aç bırakmak için üniversite tamamen kapatılınca, halk kapalı kapılardan yiyecek ulaştırıyor.

Columbia Üniversitesi'nde Gazze'de yapılan soykırıma tepkilerini ortaya koymak ve katliamı durdurmak için eylem yapan öğrenciler, üniversite tarafından kapatılınca açlıkla karşı karşıya kaldılar.

Ancak bu duruma duyarsız kalmayan halk, kapalı kapılardan yiyecek ve su ulaştırarak öğrencilere destek oluyor.

Açlık, uluslararası siyonizmin sıkça kullandığı bir taktik olmasına rağmen, bu kez halk ve öğrenci dayanışması bu taktiği işe yaramaz hale getiriyor. (İLKHA)
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