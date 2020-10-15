Colin Kazım-Richards yeni adresi belli oldu
Süper Lig'de Bursaspor, Fenerbahçe ve Galatasaray formalarını giyen 34 yaşındaki Colin Kazım-Richards, İngiliz ekibi Derby County ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Ülkemizde uzun yıllar oynayan Colin Kazım-Richards, İngiltere Championship ekiplerinden Derby County'ye transfer oldu.
Son olarak Meksika'da Pachuca'da oynayan 34 yaşındaki hücumcu, deneme antrenmanlarına beğenilmesinin ardından yeni takımına 1 yıllığına imza attı.
"Bize ne kadar faydalı olabileceğini gösterdi"
Derby County'nin teknik direktörlüğünü yapan Fenerbahçe'nin eski hocası Phillip Cocu, "Colin'in birçok farklı ülkede önemli bir deneyimi var. İdmanlarda, bize ne kadar faydalı olabileceğini gösterdi" ifadelerini kullandı.
Tecrübeli futbolcu, ülkemizde Bursaspor, Fenerbahçe ve Galatasaray formaları giydi.