Çöl bir anda beyaza büründü! Suudi Arabistan’da şaşırtan görüntü

Suudi Arabistan’da alışılmış çöl manzarası, bu kez yoğun dolu yağışının ardından yerini bembeyaz bir görüntüye bıraktı. Suudi Arabistan yerel medyasında yer alan haberlere göre, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın kuzeybatısında ani ve güçlü dolu yağışı meydana geldi.

Yaşanan yoğun dolu yağışının ardından bölgedeki çöller beyaza büründü. Basında yer alan haberlerde, Riyad kentinin güneyi ve batısındaki yüksek kesimler ile Mekke'nin doğusu için şiddetli yağış, sel, dolu yağışı ile kuvvetli rüzgar uyarıları yapıldı.