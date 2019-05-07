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Çoksesli müziğin kalbi Maltepe’de attı

Maltepe Belediyesinin ev sahipliği yaptığı 7.

07 Mayıs 2019 Salı 09:55
Çoksesli müziğin kalbi Maltepe’de attı

Maltepe Belediyesinin ev sahipliği yaptığı 7. Sanatçılar Sanatseverler Kültür ve Dayanışma Derneği (SANSEV) İstanbul Uluslararası Çoksesli Koro Festivali, koroların sahne aldığı muhteşem bir kapanış ödül töreniyle sona erdi.


2-5 Mayıs tarihlerinde Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenen festival, çoksesli müziğe emek veren klasik müzik insanlarını, 24 ilden, 115 koro ve 4 bin 264 koristi bir araya getirdi. Festivalin son gününde İbrahim Yazıcı, Murat Kodallı, Prof. Dr. Mustafa Apaydın, Turgay Erdener’in de aralarında bulunduğu 24 kişilik festival değerlendirme jürisi, danışmanlar ve jüri onur üyeleri tarafından korolara ödülleri takdim edildi. Festivalin bu yılki onur bestecisi Nevit Kodallı adına düzenlenen “Nevit Kodallı Özel Ödülü’’nü BAÜ Polifonik Koro, Beşiktaş Çocuk Korosu, Erdemir Güzel Sanatlar Lisesi Gençlik Korosu, Minik Nüanslar Korosu, Nilüfer Çoksesli Korosu, Van YYÜ Çoksesli Korosu paylaştı. ’SANSEV Özendirme Ödülü’’nü Fahir İlkel Ortaokulu Korosu ile Gökçesu Korosu kazandı.



Maltepe Belediyesi Çoksesli Çocuk Korosu’na homojenlik ödülü


Korolara koro şef uyumu, diksiyon, artikülasyon, anlaşılırlık, koro solo uyumu, çoksesli halk müziği yorumlaması, koro şef uyumu, koro solo uyumu, sahne hakimiyeti ve estetiği, program zenginliği ve çeşitlilik dallarında ödüller verildi. Ev sahibi koro Maltepe Belediyesi Çoksesli Çocuk Korosu, Homojenlik Ödülü’nü kazandı. SANSEV’in “Çoksesli Müziğe Adanmış Yaşamlar” Ödülü, solist ve oda müziği yorumculuğu, çoksesli müziğe yaptığı katkılar, öğrenci yetiştirme görevini misyon olarak ömür boyu sürdürmesi nedeniyle devlet sanatçısı, piyanist Ayşegül Sarıca’ya verildi. Sarıca’ya ödülünü Cumhuriyet gazetesi müzik yazarı Evin İlyasoğlu takdim etti. Ödülünün ardından Ayşegül Sarıca piyanosuyla sahne alarak dinleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı.



Festival uluslararası boyuta taşındı


SANSEV Başkanı Nursel Öncül, çoksesli korolar festivalini uluslararası boyuta taşımış olmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, “Amacımız okulların, üniversitelerin, kuruluşların çokseslilikte yaptıkları çalışmaları sergilemesine olanak sunmak ilgili kurumlar arasında bilgi ve durum paylaşımı sağlamaktır” dedi.

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 09:55
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