Çökme ihbarına giden itfaiye eri ev kendisinin çıktı! Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremde, çatı çökmesi ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye eri Özgür Bektaş, sarsıntıdan zarar gören evin kendine ait olduğunu görünce şok yaşadı.

Bozkurt ilçesinde yaşanan depremin ardından, ilçede görev yapan itfaiye ekiplerine bir evin tavanında göçme olduğu ihbarı yapıldı. İlçede görev yapan itfaiye eri Özgün Bektaş, meslektaşlarıyla birlikte olay yerine gittiğinde çökmenin yaşandığı yerin kendi evi olduğunu görerek şok yaşadı. Depremde evdeki zarar görmeyen odada bulunan iki çocuğunu tahliye eden Bektaş, daha sonra şiddetli sarsıntı nedeniyle oluşan hasar hakkında inceleme yaptı. Bektaş'ın evinde ciddi boyutta maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.