Çoklu baro yönetimi nedir? Çoklu baro kanun teklifi ne zaman verilecek?

Çoklu baro yönetimi üzerinde durduklarının altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti: "Milletvekili arkadaşlarımız bu konuyla ilgili kanun teklifini yarın sabah veriyorlar. Çoklu baro başta olmak üzere meslek örgütlerinin sağlıksız yapıları, temsilde adaletsizlik yanında mensupları üzerinde faşizan sorunlar üretebiliyor. Bu yanlışı düzeltmek için gereken hazırlığı yapmak hukuki olarak bizim görevimizdir. Daha demokratik, daha çoğulcul bir baro yapısı oluşturmakta kararlıyız. Bunun için çoklu baro yönetimi üzerinde duruyoruz. Milletvekillerimiz bu konudaki kanun teklifini yarın sabah veriyorlar. İnşallah en kısa sürede hayata geçireceğiz. Milletimiz bizden eksikleri tamamlamamızı, yanlışları düzeltmemizi bekliyor. Bu doğrultuda ne gerekiyorsa onu yapacağız. Elbette sorumluluğumuzun vicdanımıza, ülkemize, milletimize karşı olduğunu gayet iyi biliyoruz.