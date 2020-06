Çoklu baro sistemi nedir? | Çoklu baro sistemi son durum

Haziran ayı başından bu yana çoklu baro sistemi hakkındaki gelişmeler takip ediliyor. Konuyu merak edenler çoklu baro sisteminin ne anlama geldiğini merak ediyor.

Çoklu baro sistemi nedir?

Türkiye’de 80 baro bulunuyor. Türkiye Barolar Birliği (TBB), tek olacak ve varlığını sürdürecek. Ancak illere çoklu baro sistemi getirilecek. Çoklu barolar, belli bir üye sayısının üzeri için mümkün olabilecek.

Bin veya iki bin üyesi olan illerde çoklu baro kurulmasına izin verilecek. Bin üye baz alınırsa 20, iki bin üye baz alınırsa 7 ilde çoklu baro kurulabilecek.

Çoklu barolar da üyelikleri oranında Türkiye Barolar Birliği’ne delege gönderecek. Yeni kurulacak barolar dahil olmak üzere, her barodan 3 delege ve her 1000 üyeden de bir delege, ayrıca her 10 bin üyeden ise ekstra 1 üye sistemi getirilecek.

Çoklu baro sistemi son durum

29 Haziran Pazartesi günü kabine toplantısı gerçekleştirildi. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Çoklu baro yönetimi üzerinde durduklarının altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Milletvekili arkadaşlarımız bu konuyla ilgili kanun teklifini yarın sabah veriyorlar. Daha demokratik, daha çoğulcu, temsil düzeyi yüksek bir baro yapısı oluşturmakta kararlıyız."