  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Çoklu baro sistemi nedir? | Çoklu baro sistemi son durum

Çoklu baro sistemi nasıl oluyor? Son günlerde sık sık adı geçen "Çoklu Baro Sistemi" vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Vatandaşlar avukatların tepki gösterdiği bu sistemi yakından araştırıyor ve baroların neden bu sisteme karşı çıktıklarını anlamaya çalışıyor. Konu hakkında en yeni açıklama ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Milletvekili arkadaşlarımız bu konuyla ilgili kanun teklifini yarın sabah veriyorlar” ifadelerini araştırıyor. İşte, detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-06-29 20:18:00 -
Çoklu baro sistemi nedir? | Çoklu baro sistemi son durum

Haziran ayı başından bu yana çoklu baro sistemi hakkındaki gelişmeler takip ediliyor. Konuyu merak edenler çoklu baro sisteminin ne anlama geldiğini merak ediyor.

Çoklu baro sistemi nedir?

Türkiye’de 80 baro bulunuyor. Türkiye Barolar Birliği (TBB), tek olacak ve varlığını sürdürecek. Ancak illere çoklu baro sistemi getirilecek. Çoklu barolar, belli bir üye sayısının üzeri için mümkün olabilecek.

Bin veya iki bin üyesi olan illerde çoklu baro kurulmasına izin verilecek. Bin üye baz alınırsa 20, iki bin üye baz alınırsa 7 ilde çoklu baro kurulabilecek.

Çoklu barolar da üyelikleri oranında Türkiye Barolar Birliği’ne delege gönderecek. Yeni kurulacak barolar dahil olmak üzere, her barodan 3 delege ve her 1000 üyeden de bir delege, ayrıca her 10 bin üyeden ise ekstra 1 üye sistemi getirilecek.

Çoklu baro sistemi son durum

29 Haziran Pazartesi günü kabine toplantısı gerçekleştirildi. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Çoklu baro yönetimi üzerinde durduklarının altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Milletvekili arkadaşlarımız bu konuyla ilgili kanun teklifini yarın sabah veriyorlar. Daha demokratik, daha çoğulcu, temsil düzeyi yüksek bir baro yapısı oluşturmakta kararlıyız."

Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?
Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?

Gündem

Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Ducato
Satılık 2013 model Fiat Ducato

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı