Çoklu Baro kanun teklifi ne zaman meclise sunulacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından konuştu. Erdoğan, yaptığı açıklamada kısa çalışma ödeneğinin 1 ay daha uzatıldığını söyledi. Cumhurbaşkanı ayrıca 'Çoklu Baro' kanun teklifinin de yarın Meclis'e sunulacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan Kısa Çalışma Ödeneği'nin 1 ay daha uzatıldığını ifade etti. Çoklu Baro yönetiminde de kararlı olduklarını ifade eden Erdoğan, milletvekillerinin konuyla ilgili kanun teklifini meclise sunacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyleydi:

Gündemimizdeki sağlıktan güvenliğe ekonomiden tarıma birçok konuyu görüştük. Türkiye'nin yeni yönetim sistemindeki kapsamlı bir değerlendirmeyi bir sonraki Kabine Toplantımızdan sonra milletimizle paylaşacağız. Dünyada salgınla en başarılı mücadeleyi vermiş ülkelerden biri olarak kazanımlara sıkı sıkıya sahip çıkacağız.