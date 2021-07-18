Çökertme kebabı nasıl yapılır? Tam ölçülü çökertme kebabı tarifi

Muğla’ya özgü lezzetlerden olan çökertme kebabının tarifi son dönemde sıkça araştırılmaya başlandı. Peki, çökertme kebabı nasıl hazırlanıyor?

Tam ölçülü çökertme kebabı tarifi

Malzemeler

Et için:

300 gr biftek (3 parça kadar)

4 yemek kaşığı sıvıyağ

Tuz

Pul biber

Kekik

Et marinesi için:

1 adet orta boy soğan

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

3 yemek kaşığı sirke

Kibrit patates için:

2 adet orta boy patates

Kızarmak için sıvıyağ

Domates sos için:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı domates rendesi

Tuz

Servis için:

Sarımsaklı yoğurt

3-4 adet sivri biber

Çökertme kebabı nasıl yapılır?

Çökertme kebabını hazırlamaya etleri doğrayarak başlayın. Bifteği ince julyen yani uzunlamasına doğrayın.

Soğan ve sarımsağı doğrayıp bir karıştırma kabının içerisine alın.

Kabın içerisine yağ, sirke ve etleri ilave edip karıştırın. Ardından kapın üzerini kapatıp dolaba kaldırın.

Zeytinyağını tavaya alıp kızdırın. Salçayı ilave ederek kokusu çıkıncaya kadar kavurun. Domates rendesini ilave ederek suyunu çekinceye kadar karıştırarak pişirin. Tuzunu ilave ederek karıştırın ve ocaktan alın.

Patatesleri incecik adeta kibrit çöpü kalınlığında doğrayıp yağda kızartın.

Bir tavaya yağ alın. Ardından marine ettiğiniz etleri tavaya alıp soteleyin. Et suyunu çekmeye başlayınca baharatları ilave edin.

Servis tabağına önce kızarttığınız patatesleri alın, üzerine sarımsaklı yoğurt dökün.

Son olarak domates sosu ve sotelediğiniz etleri ilave ederek servis yapın.

Afiyet olsun.