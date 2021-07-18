Çökertme kebabı nasıl yapılır? Tam ölçülü çökertme kebabı tarifi
Muğla’ya özgü lezzetlerden olan çökertme kebabının tarifi merak edilmeye başlandı. Peki, çökertme kebabı için hangi malzemeler gerekli? Çökertme kebabı nasıl yapılıyor? Tam ölçülü çökertme kebabı tarifi
Muğla’ya özgü lezzetlerden olan çökertme kebabının tarifi son dönemde sıkça araştırılmaya başlandı. Peki, çökertme kebabı nasıl hazırlanıyor?
Tam ölçülü çökertme kebabı tarifi
Malzemeler
Et için:
300 gr biftek (3 parça kadar)
4 yemek kaşığı sıvıyağ
Tuz
Pul biber
Kekik
Et marinesi için:
1 adet orta boy soğan
2 diş sarımsak
2 yemek kaşığı zeytinyağı
3 yemek kaşığı sirke
Kibrit patates için:
2 adet orta boy patates
Kızarmak için sıvıyağ
Domates sos için:
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı domates salçası
1 su bardağı domates rendesi
Tuz
Servis için:
Sarımsaklı yoğurt
3-4 adet sivri biber
Çökertme kebabı nasıl yapılır?
Çökertme kebabını hazırlamaya etleri doğrayarak başlayın. Bifteği ince julyen yani uzunlamasına doğrayın.
Soğan ve sarımsağı doğrayıp bir karıştırma kabının içerisine alın.
Kabın içerisine yağ, sirke ve etleri ilave edip karıştırın. Ardından kapın üzerini kapatıp dolaba kaldırın.
Zeytinyağını tavaya alıp kızdırın. Salçayı ilave ederek kokusu çıkıncaya kadar kavurun. Domates rendesini ilave ederek suyunu çekinceye kadar karıştırarak pişirin. Tuzunu ilave ederek karıştırın ve ocaktan alın.
Patatesleri incecik adeta kibrit çöpü kalınlığında doğrayıp yağda kızartın.
Bir tavaya yağ alın. Ardından marine ettiğiniz etleri tavaya alıp soteleyin. Et suyunu çekmeye başlayınca baharatları ilave edin.
Servis tabağına önce kızarttığınız patatesleri alın, üzerine sarımsaklı yoğurt dökün.
Son olarak domates sosu ve sotelediğiniz etleri ilave ederek servis yapın.
Afiyet olsun.