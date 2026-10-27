4 kişilik aile Kuşadası'nda kayboldu! Gezi için ormana girdiler, dönüş yolunu bulamadılar
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde doğa gezisi için ormanlık alana giren yabancı uyruklu 4 kişilik aile, havanın kararmasıyla yönünü kaybetti.
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde doğa gezisine çıkan, 2’si çocuk 4 kişilik yabancı uyruklu aile ormanlık alanda kayboldu.
25 Ekim 2026 tarihinde Güzelçamlı Mahallesi’nde bir otelde konaklayan, 2’si çocuk 4 kişilik yabancı uyruklu aile, doğa gezisi amacıyla girdikleri ormanlık alanda havanın kararmasıyla yönlerini kaybetti. Geri dönemeyen ailenin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye 3 asayiş timinden oluşan toplam 12 jandarma personeli sevk edildi. Ekiplerce yürütülen arama çalışmaları sonucunda aile, gece saatlerinde ormanlık alan içerisindeki Otomatik Tepe mevkisinde sağlıklı olarak bulundu.