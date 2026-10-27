“Sıra dışı yağış” bekleniyor! Bu bölgeler için sel uyarısı geldi!

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre Kadıoğlu, “İstanbul ve Şile’de 78, Tekirdağ’da 75, Bandırma’da 83 olan indeks değerleri, mevsime göre sıra dışı yağış beklentisinin güçlü olduğunu gösteriyor. Bu bölgelerde sel, su baskını ve okul ulaşımındaki riskler dikkate alınmalı. Gerektiğinde geç başlama veya ilçe bazında eğitime ara verme seçenekleri de uygulanmalı” dedi.