“Sıra dışı yağış” bekleniyor! Bu bölgeler için sel uyarısı geldi!
Sıcaklığın 7 derece birden düşmesi beklenen İstanbul’da sağanak uyarısı yapılıyordu. Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Dr. Mikdat Kadıoğlu, sel beklediği bölgeleri sıraladı.
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Sıcaklığın 7 derece birden düşmesi beklenen İstanbul’da sağanak uyarısı yapılıyordu. Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Dr. Mikdat Kadıoğlu, sel beklediği bölgeleri sıraladı.
Rekor yağış sonrası sel felaketinin meydana geldiği İstanbul için yeni bir sağanak uyarısı daha geldi. Yeni hava durumu raporunu açıklayan Meteoroloji, kent genelinde bugün havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini bildirdi. İstanbul’da yağışların, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli, kuzey ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
AKOM da dün 27-29 Ekim değerlendirmesinde İstanbul’u sağanak yağış için uyarmıştı. Balkanlar üzerinden soğuk havanın bugün itibariyle Türkiye’ye geleceğini belirten AKOM, açıklamada şu ifadelere yer vermişti:
SEL UYARISI Sabah erken saatlerden (06.00) itibaren rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi (40- 70km/s) ile birlikte sıcaklıkların 5-7°C birden azalarak kış değerlerine yaklaşacağı beraberinde aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Dr. Mikdat Kadıoğlu ise son açıklamasında İstanbul ve bazı illeri sıralayarak sel ve su baskını riskine karşı uyardı.
Türkiye Gazetesi’nin haberine göre Kadıoğlu, “İstanbul ve Şile’de 78, Tekirdağ’da 75, Bandırma’da 83 olan indeks değerleri, mevsime göre sıra dışı yağış beklentisinin güçlü olduğunu gösteriyor. Bu bölgelerde sel, su baskını ve okul ulaşımındaki riskler dikkate alınmalı. Gerektiğinde geç başlama veya ilçe bazında eğitime ara verme seçenekleri de uygulanmalı” dedi.
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