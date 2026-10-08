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Gündem Çöken Maltepe binasının dükkan kiracısından 13 Nisan videosu: 'Çatlaklar oluştu'
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Çöken Maltepe binasının dükkan kiracısından 13 Nisan videosu: 'Çatlaklar oluştu'

Yeniakit Publisher
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Çöken Maltepe binasının dükkan kiracısından 13 Nisan videosu: 'Çatlaklar oluştu'

Maltepe'de çöken binanın dükkan kiracısı Fatma Kaya, çatlakları Nisan'da görüntülemiş. Enkazdan 8 kişi sağ çıkarıldı, 2 kişi için arama kurtarma sürüyor.

Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki 7 katlı binanın 3 katında, saat 05.40 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Giriş kattaki dükkanın kiracısı Fatma Kaya'nın, Nisan ayında duvarlarda oluşan çatlakları kaydedip komşularıyla paylaştığı görüntüler ortaya çıktı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma çalışmaları sonrası enkaz altından 8 kişi sağ olarak çıkarıldı, 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Göçük altında kalan 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Resmi kayıtta 1987 yapımı, zemin artı 6 kat

Resmi açıklamada, Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre binanın 1987 yılında yapıldığı ve zemin artı 6 kat olarak inşa edildiği belirtildi. Bazı açıklamalarda ise binada kaçak kat bulunduğu iddia edildi.

Fatma Kaya, bina sakinlerinin kentsel dönüşüm konusunda anlaşamadığını, binanın bu nedenle yıkım sürecine giremediğini söyledi. Bildiği kadarıyla ev sahipleri aralarında anlaşamıyordu; müteahhitlerle konuşuyorlardı ancak bir araya gelinip karar verilemedi.

"Kolon kesme asla yok"

Dükkanında kolon kesilmediğini vurgulayan Kaya, "Burası bir konfeksiyon atölyesi değil, içeride makine falan yok yani kolon kesme asla yok" dedi. Gece gündüz dükkanda yaşadığını, ufak paketleri kargo yaptığını anlattı. Alt kattaki pimapen deposunun kolonlarını gören eşinin kendisine "Fatma, kolonlar artık gitmiş, yok olmuş. Çıkalım buradan" dediğini aktardı.

Çatlaklar oluşunca taşınmayı düşündüklerini, dükkan bulamadıkları için orada kaldıklarını söyleyen kiracı, "Ben kızıma video attım 13 Nisan'da, 'Çatlaklar oluştu' dedim" ifadesini kullandı.

Kaya, "Telefon geldi komşumuzdan sabah altıda, ezanla birlikte" dedi. Komşularından söz ederken "Selma abla Trabzon'a gitti iki gün önce. Onun çocukları var şu an. Bir de bacağı kesik bir tane amca var enkazın altında şu anda" ifadelerini kullandı.

Bütün malının mülkünün enkaz altında kaldığını söyleyen Kaya, "Ben burada dükkan kiracısıyım. Benim böyle bir yetkim yok" dedi.

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