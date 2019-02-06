Çöken binayla ilgili soruşturma başlatıldı! Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartal'da çöken binayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartal'da 7 katlı binanın çökmesine ilişkin soruşturma başlattı. Ayrıntılar geliyor...

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