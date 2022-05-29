Çok yakışır İrem Derici! 'Alnıma enayi ya da keriz yazacağım'

İhanet yüzünden Cem Belevi ile gayrimeşru ilişkilerini sonlandıran şarkıcı İrem Derici, elinde Belevi'ye ait ses kayıtlarının olduğunu açıklamıştı.

Belevi ile karşılıklı açıklamalar yapan ve sert sözler söyleyen Derici, "Sıktı artık bu sahtekarlık. A'dan Z'ye şöyle ses kayıtlarıyla mis gibi, ne dersin?

'Yaz sonuna kadar İrem'i şutlarım zaten, şu takvimi bir doldurayım, şimdi kötü çocuk imajı çizemem' mi olsun ilk konuğumuz, yoksa alevler attığın influencer'lar mı, sen seç. Ya da direkt itiraf ettiğin ihanetten de girebilirim mevzuya, bana fark etmez" demişti.

Derici'nin bu sözlerine karşılıksız kalmayan Belevi ise, "Herkes haddini bilsin" diyerek tepki göstermişti.

Topluma 'aşk' diye pazarlanan gayrimeşru yaşantılarıyla gündeme gelen, magazin medyasının pohpohladığı isimlerden Derici, Nişantaşı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Alnıma 'Enayi' ya da 'Keriz' yazdıracağım"

Vücudunu dövmelerle dolduran Derici, “Yeni yaptırdığınız dövmeler var mı?” sorusu üzerine alnını göstererek, “35 dövmem var, yaşım gibi 35. Yeni bir dövme yaptırıyorum. Alnıma 'Enayi' ya da 'Keriz' yazdıracağım” dedi.