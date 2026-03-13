Uykuda savaşı sürdürmeyin... Bebeklerin gece uykusu hakkında doğru bilinen yanlışlar

Norveç’te 55 bini aşkın bebeğin incelendiği bir çalışma, gece uyanma sıklığının yaşla birlikte arttığını gösteriyor; altı aylık bebeklerin yaklaşık yedide biri gece en az bir kez uyanırken, 18 aylık olanlarda bu oran dörtte birin üzerine çıkıyor. Finlandiya’da 2020 yılında 5 bin 700 çocukla gerçekleştirilen bir diğer araştırma ise bebeklerin üç, altı ve sekiz aylıkken gecede ortalama ikiden fazla uyandığını, bu sayının birinci yaşta 1,8’e, 18 ve 24. aylarda ise yaklaşık bire düştüğünü saptadı.