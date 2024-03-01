Çok ünlü Avrupa devi yıldızını gönderip Sebastian Szymanski'yi alacak! Gündemi sallayacak! İnceliyoruz
Dünyaca ünlü isimden son dakika transfer haberi: Fenerbahçe, yeni sezona bomba transferlerle girmişti. Bu oyuncular kadroya katılmasıyla birlikte sarı-lacivertli ekip, ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk yarışına girdi. Kanarya'nın en çok skor katkısı veren transferlerinden biri olan Sebastian Szymanski ise şimdiden birçok dev takımın radarına takıldı. İtalya'nın büyük kulüplerinden biri ise efsanesi olan futbolcuyu gönderip Polonyalı yıldızı kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...
İtalyan basınında Sebastian Szymanski ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı..Napoli'nin sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Polonyalı orta saha oyuncusu Piotr Zielinski'nin Inter ile anlaşmasının ardından İtalyan kulübü bu futbolcunun yerine 2 aday belirledi.. Bu oyunculardan ilki Fenerbahçe'nin yıldızı Sebastian Szymanski....Diğeri ise Atalanta'da forma giyen Hollandalı futbolcu Teun Koopmeners..
SZYMANSKI LİSTENİN BAŞINDA
Takvim'in haberine göre; yapılan yorumlarda Szymanski'nin Napoli için daha gerçekçi bir hedef konumunda olduğu da ifade edildi.
SZYMANSKI LİSTENİN BAŞINDA
Takvim'in haberine göre; yapılan yorumlarda Szymanski'nin Napoli için daha gerçekçi bir hedef konumunda olduğu da ifade edild
Szymanski için Avrupa'nın başka önemli kulüplerinin ilgilendiği de biliniyor.Fenerbahçe yönetimi ise Szymanski ile ilgili transfer spekülasyonlarının sezon tamamlanana kadar yapılmasını istemiyor. Bu konuda Polonyalı futbolcunun menajeri de uyarıldı. Sezon bitiminde ise Fenerbahçe'nin önünde ciddi tekliflerin olması kaçınılmaz gibi.. Szymanski için iddialar bitmek bilmiyor.. İtalyan basını Fenerbahçeli Szymanski'nin Napoli için ideal bir aday olduğunu yazdı.. Polonyalı yıldızın güncel piyasa değeri 20 milyon Euro. Bu sezon 27 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu bu mücadelelerde 9 gol ve 9 asist yaptı. Szymanski sarı-lacivertli takıma sezon başında 9.75 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Spor
Fred'e yeni rakip geliyor Bu sefer ki tam bir meydan okuma olacak! Fenerbahçe ince eleyip sık dokuyor artık
Spor
Formula 1'in yayın ve hakları için 10 yıllık anlaşma sağlanamadı derken sil baştan! Anlaşma tamam
Spor
Türkiye'ye mesajı verdi: Gördükleri karşısında geçirdiği manzara karşısında: Paylaşımını gönderdi...
Spor
Teklif mektubu geldi geliyor denilirken: Hem en skorer hem en ünlü oyuncu olmuşken: Gönderdi gollerini...