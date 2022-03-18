Çok tehlikeli! Başına buz kütlesi düşen adam 1 haftadır yoğun bakımda
Konya'da, aracını kardan temizlemeye çalışan Şeref Kalfaoğlu'nun başına, çatıdan buz kütlesi düştü. Hastaneye kaldırılan Kalfaoğlu'nun yoğun bakımdaki tedavisi, 6 gündür sürüyor.
Konya'da lokantacılık yapan Şeref Kalfaoğlu, Seyit Harun Bulvarı’nda bulunan aracını kardan temizlerken kafasına buz kütlesi düştü.
Yere yığılan Kalfaoğlu’nu görenlerin ihbarıyla sağlık ekibi geldi. Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kalfaoğlu, ilk müdahalenin ardından Konya’daki hastaneye sevk edildi. Şeref Kalfaoğlu’nun yoğun bakımdaki tedavisi, 6 gündür sürüyor.