Çok tehlikeli adım! Rusya'ya rağmen Karadeniz'e ilerliyor
Amerika Birleşik Devletleri'ne ait USS Fort McHenry çıkartma gemisi, Rusya'nın sert dille karşı çıkmasına rağmen Karadeniz'e doğru ilerliyor. Rusya-Ukrayna geriliminde Ukrayna tarafında olan ABD'nin bölgede, Rusya'ya gözdağı vermek amacıyla bulunacağı belirtiliyor.06 Ocak 2019 Pazar 19:38
ABD Donanması'na ait USS Fort McHenry çıkartma gemisinin Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e doğru yöneldiği bildirildi.
ABD Altıncı Filo basın dairesinden yapılan açıklamada, 22. deniz sefer grubunda yer alan USS Fort McHenry (LSD 43) çıkartma gemisinin Çanakkale Boğazı'ndan Karadeniz'e doğru ilerlediği kaydedildi.
‘Barışçıl nitelikte değil'
Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker, Washington'un Karadeniz'deki varlığını arttırma imkânlarını gözden geçirmesi gerektiğini, ayrıca Kiev'e ek silah sevkiyatı yapma olasılığını dışlamadığını belirtmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bu tür açıklamaların ‘barışçıl nitelikte olmadığını ve Ukrayna toplumu içindeki görüşlerin yakınlaştırılmasını hedeflemediğini' açıklamıştı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Rusya-ABD ilişkilerinin Kiev yönetiminin Kerç Boğazı'ndaki provokasyonunun esiri olduğunu vurgulamıştı.
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