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Çok tehlikeli adım! Rusya'ya rağmen Karadeniz'e ilerliyor

Amerika Birleşik Devletleri'ne ait USS Fort McHenry çıkartma gemisi, Rusya'nın sert dille karşı çıkmasına rağmen Karadeniz'e doğru ilerliyor. Rusya-Ukrayna geriliminde Ukrayna tarafında olan ABD'nin bölgede, Rusya'ya gözdağı vermek amacıyla bulunacağı belirtiliyor.

06 Ocak 2019 Pazar 19:38
Çok tehlikeli adım! Rusya'ya rağmen Karadeniz'e ilerliyor

ABD Donanması'na ait USS Fort McHenry çıkartma gemisinin Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e doğru yöneldiği bildirildi.

ABD Altıncı Filo basın dairesinden yapılan açıklamada, 22. deniz sefer grubunda yer alan USS Fort McHenry (LSD 43) çıkartma gemisinin Çanakkale Boğazı'ndan Karadeniz'e doğru ilerlediği kaydedildi.

‘Barışçıl nitelikte değil'

Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker, Washington'un Karadeniz'deki varlığını arttırma imkânlarını gözden geçirmesi gerektiğini, ayrıca Kiev'e ek silah sevkiyatı yapma olasılığını dışlamadığını belirtmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bu tür açıklamaların ‘barışçıl nitelikte olmadığını ve Ukrayna toplumu içindeki görüşlerin yakınlaştırılmasını hedeflemediğini' açıklamıştı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Rusya-ABD ilişkilerinin Kiev yönetiminin Kerç Boğazı'ndaki provokasyonunun esiri olduğunu vurgulamıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 19:38
  1. Çanakkale
  2. ABD
  3. Rusya
  4. Ukrayna

YORUM YAZ

  • halil45halil4518 dk önce
    ne isi var amerikan gemisin orada? hani karadeniz amerikaya kapaliydi, simdi amerikan gemisi rusya limanina bomba atsa kabak türkiyenin basinda patlayacak, , nasil kultulcaz su natodan, ukaineyi gazliyorlar durmadan
  • Abdulhâk Abdulhâk 24 dk önce
    Türkiyeyi kuzeyden de sarmak için gidiyorlar rusya için değil it iti ısırır

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