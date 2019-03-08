Çok tehlikeli adım! ABD yasaklı beyaz fosfor kullandı Suriye TV, Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı koalisyon güçlerinin Bagoz köyüne düzenlenen hava saldırısında beyaz fosfor kullandığını açıkladı.

Suriye Devlet Televizyonu, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun ülkenin güneydoğusundaki Bagoz köyüne yönelik hava saldırısında beyaz fosfor kullandığını duyurdu. Syria TV'nin yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, koalisyon güçlerinin DAEŞ'in Suriye'deki son kalesi Bagoz köyüne düzenlediği hava saldırısında uluslararası anlaşmalarla yasaklanmış olan 'beyaz fosfor'u kullandığı kaydedildi. "Beyaz fosfor kullanıldı" Haberde, "Uluslararası koalisyon, Deyr ez Zor eyaletinin güneydoğusundaki Bagoz köyüne düzenlediği hava saldırısında beyaz fosfor kullandı" ifadelerine yer verildi. Suriye Dışişleri Bakanlığı, sivillerin ölümüne yol açan koalisyonun hava saldırılarıyla ilgili önlem alınması ve koalisyonun yasadışı varlığının sonlandırılması için Birleşmiş Milletler'e (BM) başvurmuştu. Suriye medyasında yer alan haberlerde koalisyonun birçok kez yasaklı beyaz fosfor kullandığı da ifade edilmişti.

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