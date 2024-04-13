Çok sayıda ülke seyehat uyarısında bulundu

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bölgede tırmanan gerilim üzerine Fransız vatandaşlarının İran, Lübnan, İsrail ve Filistin topraklarına gitmekten kesinlikle kaçınmaları çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Fransız Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne’nin, Tahran'daki diplomatların ve ailelerinin geri dönüşlerinin başlatılması ve İran'a yapılacak resmi görevlendirmelerin durdurulması talimatını verdiği ifade edildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, "İran topraklarından bize saldırırsa karşılık vereceğiz, İran'a saldıracağız." açıklamasını yapmıştı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Alman vatandaşları İran’ı terk etmeleri konusunda uyarıldı. Tahran ile İsrail arasındaki mevcut gerilimin ani bir şekilde tırmanması riskinin bulunduğu belirtildi. Açıklamada, "Alman vatandaşları keyfi olarak tutuklanma, sorgulanma ve uzun hapis cezalarına çarptırılma riski altındadır. İran ve Alman vatandaşlığına sahip çifte vatandaşlar özellikle risk altındadır” ifadeleri kullanıldı.

Gerilimin tırmanması nedeniyle hava, kara ve deniz ulaşım yollarının da etkilenebileceği vurgulandı.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı da vatandaşlarına seyahat uyarısı yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rus vatandaşlarına, çok zorunlu haller dışında, bölgeye, özellikle de İsrail, Lübnan ve Filistin topraklarına seyahat etmekten kaçınmalarını şiddetle tavsiye ediyoruz" denildi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in bazı bölgelerine "muhtemel İran saldırısı" nedeniyle seyahat etmemeleri konusunda vatandaşlarına tavsiyede bulundu.

Bakanlık, Lübnan ve Suriye sınırına, Gazze şeridi çevresine ve işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'ye seyahat etmeme önerisinde bulundu. Ayrıca, Doğu Kudüs ve Kudüs-Tel Aviv arasındaki otoyolun dışındaki diğer bölgelere de gereksiz yere seyahat edilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Avusturya Dışişleri Bakanlığı, İran’ın İsrail’i vurma ihtimali nedeniyle yaşanabilecek gerginlikten ötürü bu ülkede yaşayan vatandaşlarına en yakın dış temsilcilikle irtibat kurmaları ve ülkeden ayrılmaları uyarısında bulundu.

Kanada, Katar, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de (BAE) İsrail'de yaşayan vatandaşlarından İsrail ve Batı Şeria'yı derhal terk etmelerini istedi.

Hollanda Dışişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, seyahat tavsiyesi kırmızı olan İsrail-Gazze sınırı ve İsrail'in Mısır, Lübnan ve Suriye sınırları dışındaki İsrail bölgelerine seyahat tavsiyesinin turuncu olduğu belirtildi.

Açıklamada, normalde acil olan seyahatlerin mümkün olduğu anlamına gelen turuncu koduna rağmen, "mevcut durum" nedeniyle İsrail’e yapılacak acil seyahatlerin ertelenmesinin tavsiye edildiği ifade edildi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, bir sonraki duyuruya kadar vatandaşlarına İran ve İsrail'e seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Bakanlıktan seyahat uyarısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Bölgedeki duruma dikkatin çekildiği açıklamada, Hint vatandaşlarına bir sonraki duyuruya kadar İran ve İsrail'i ziyaret etmemeleri önerisi yapıldı.

Açıklamada, bu ülkelerde yaşayan Hintlerin Büyükelçiliklerle iletişime geçmeleri talep edildi ve bölgedeki vatandaşların güvenlik tedbirleri almaları, ülkede hareketlerini kısıtlamaları tavsiye edildi.

Kaynak: AA