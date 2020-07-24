  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Pageskin
Pageskin
Aktüel

Çok sayıda okuldan Atatürk büstü çalan kişiler yakalandı

Bazı okullarda gerçekleşen hırsızlık anları güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-07-24 15:48:40 -
Çok sayıda okuldan Atatürk büstü çalan kişiler yakalandı

BURSA (AA) - Bursa'da, bir ay içinde çok sayıda okuldan Atatürk büstü çalan ve bunları satın alan 4 kişi gözaltına alındı.

8-23 Temmuz tarihleri arasında Yıldırım ilçesinde bulunan 7 ilkokul ve lisenin Atatürk büstleri bulundukları yerden çalındı.

Okul yönetimlerinin haber vermesi üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, okulların güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Bu görüntülerden şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, büstleri çalan K.A. ve M.T. ile bu büstleri satın alan hurdacılar M.E. ve G.E'yi gözaltına aldı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan bazı okullarda gerçekleşen hırsızlık anları güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Atatürk büstlerini yerinden söken şüphelilerin olay yerinden uzaklaştıkları anlar görüntülerde yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Symbol
Satılık 2015 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı