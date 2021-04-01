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Yerel Çok sayıda mülteci dövüldü! Türkiye'ye sığındılar
Yerel

Çok sayıda mülteci dövüldü! Türkiye'ye sığındılar

Kırklareli'den Bulgaristan'a geçen 11 düzensiz göçmen, Bulgar Polisi tarafından yakalanıp darp edildi. Mültecilere Türkiye sahip çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 16:28:00 -
Çok sayıda mülteci dövüldü! Türkiye'ye sığındılar

Kırklareli'nden Bulgaristan'a yasa dışı yollarla girdikten sonra geri gönderilen 11 kaçak göçmen jandarma ekipleri tarafından yakalandı. 

Avrupa hayaliyle Bulgaristan'a kaçan 11 Afganistan ve Pakistan uyruklu düzensiz göçmen, iddiaya göre Bulgar polisi tarafından değerli eşyaları ve paraları alındıktan sonra darp edilerek Türkiye'ye geri gönderildi. Jandarma ekipleri tarafından Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yakalanan düzensiz göçmenlerin işlemleri tamamlandıktan sonra geri gönderme merkezine teslim edildi.

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