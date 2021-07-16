Çok özlemiş... CHP'li Bekaroğlu, FETÖ ve PKK sempatizanı Gergerlioğlu'yla böyle hasret giderdi

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Anayasa Mahkemesi'nin kararının ardından FETÖ ve PKK sempatizanı HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Başkanlık Tezkeresi'nin Genel Kurul'da okunmasıyla TBMM'ye geri döndü. Yeniden vekil olan Gergerlioğlu hakkında hak ihlali kararı veren AYM'ye tepkiler sürerken CHP'li Mehmet Bekaroğlu'nun ise Gergerlioğlu paylaşımı dikkat çekti.

Sosyal medya hesabından HDP'li Gergerlioğlu'na destek veren CHP'li Bekaroğlu "Büyük bir boşluk oluşmuştu, sen yokken TBMM’de mağdurların sesi daha az duyuluyordu. Hoş geldin Sayın Gergerlioğlu." ifadelerini kullanarak hasret giderdi.

FETÖ bağlantısını gizlemiyor, PKK paylaşımları yapmaktan çekinmiyor

Öte yandan tahliye edilen ve vekilliği yeniden verilen Gergerlioğlu, sosyal medya hesabından birçok defa terör örgütü PKK lehine paylaşımlar yapmıştı.

Terör örgütünün paçavrasını meşrulaştırmaya çalışan Gergerlioğlu, PKK'nın T24'e verdiği röportajı paylaşarak örgüt ağzıyla açıklamada bulunmuştu.

FETÖ yalanlarını yaymayı kendisine vazife edinen Gergerlioğlu, FETÖ bağlantısını da gizlemiyor. Gergerlioğlu, FETÖ'cülerle aynı etkinliklerde bir araya geliyor.