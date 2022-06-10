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Gündem Çok önemli noktayı paylaştı! Ali Erbaş'tan çocuk eğitimi açıklaması
Gündem

Çok önemli noktayı paylaştı! Ali Erbaş'tan çocuk eğitimi açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, çocuk eğitiminde Peygamber Efendimizin tavsiyesine uyduklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-06-10 09:16:00 -
Çok önemli noktayı paylaştı! Ali Erbaş'tan çocuk eğitimi açıklaması

Katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtlayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, çocukların eğitimiyle ilgili konuştu.

"Peygamber Efendimizin tavsiyesine uyuyoruz"

Başkan Erbaş, çocuklara temel dini bilgilerin öğretilmesi konusunda da değerlendirmede bulunarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Çocuklar camilerin süsüdür. Çocuk sesleri yankılanan camilerde namaz kılmanın daha makbul olduğunu düşünüyorum. Çünkü çocuklarımızın küçük yaşlarda camilerimize alıştırmaya gayret ediyoruz. Onun için ülkemizde 4-6 yaş çocuklarımız için açmış olduğumuz kurslarımız var. Peygamber Efendimiz çocuklarınız yedi yaşına gelinceye kadar onlara nasıl abdest alınır, namaz nasıl kılınır, Allah, peygamberler, Kur'an-ı Kerim gibi böyle temel dini bilgileri öğretmemizi tavsiye ediyor. Biz de peygamberimizin tavsiyesini yerine getiriyoruz. İnsanoğlunun karakter yapısının yüzde yetmişi 7 yaşından önce oluşuyor. 7 yaşından önce bakınız Peygamber Efendimizin 7 yaşa dikkat çekmesinin arka planındaki hikmeti de anlamış oluyoruz"

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Yorumlar

YUSUF ZOR

Ben çocuğumu yetiştirdim. KPSS den de yüksek puan aldı. "Baba ben diyanete giregeğim destek personeli olarak" dedi. Sonra siz 47 tane personel aldınız. Üztelik başvuranlar arasında tek destek personeli eğitimi almış kişiydi kızım. Sonra nemi oldu. Sizin başkanlşığınızın komisyonu sözlüde düşük not verip eledi. itirazımıza da "Biz Mülakata bakıyoruz dedi" üstelik kriterler resmi belegeli. Yani Başkan. Siz ÇOCUK YETİŞTİRMEKTEN ANLADIĞINIZ BU. BEN SİZİN BU ANLAYIŞINIZLA ÇOCUK YETİŞTİRMEM. SİZDE İHLAS YOK. BEN HAKKIMI HELAL ETMEM ETMEDİMDE. DİNİ GİYİM DİNİ SÖYLEMLERLE MÜSLÜMAN OLUNMUYOR. İHLASLA ADALETLE SAMİMİYETLE OLUNUYOR. KULA KULLUK EDEREK YARANARAK DEĞİL.

Ekolayzer

Sayin baskan oyle bir gorevdesiniz ki mes uliyetinin farkinda olmadiginiz cok belli.pasif bir şekilde calisiyorsunuz.bosluk birakmayiniz.nesil bozuluyor.aile hayatina,sosyal hayata,egitim hayatina mudahil olmadiginiz muddetce reisin dedigi gibi imanli bir nesil nasil yetisecek
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