Çok önemli noktayı paylaştı! Ali Erbaş'tan çocuk eğitimi açıklaması

Katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtlayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, çocukların eğitimiyle ilgili konuştu.

"Peygamber Efendimizin tavsiyesine uyuyoruz"

Başkan Erbaş, çocuklara temel dini bilgilerin öğretilmesi konusunda da değerlendirmede bulunarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Çocuklar camilerin süsüdür. Çocuk sesleri yankılanan camilerde namaz kılmanın daha makbul olduğunu düşünüyorum. Çünkü çocuklarımızın küçük yaşlarda camilerimize alıştırmaya gayret ediyoruz. Onun için ülkemizde 4-6 yaş çocuklarımız için açmış olduğumuz kurslarımız var. Peygamber Efendimiz çocuklarınız yedi yaşına gelinceye kadar onlara nasıl abdest alınır, namaz nasıl kılınır, Allah, peygamberler, Kur'an-ı Kerim gibi böyle temel dini bilgileri öğretmemizi tavsiye ediyor. Biz de peygamberimizin tavsiyesini yerine getiriyoruz. İnsanoğlunun karakter yapısının yüzde yetmişi 7 yaşından önce oluşuyor. 7 yaşından önce bakınız Peygamber Efendimizin 7 yaşa dikkat çekmesinin arka planındaki hikmeti de anlamış oluyoruz"