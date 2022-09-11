Çok mu meraklısınız çakma ülkücüler! Fransa’ya gidin 3000 €’ya araba alın gezin...

Yeniakit.com.tr

Batı hayranı çakma ülkücüler, kendi ülkelerini hedef alarak Avrupa seviciliği yapmayı sürdürüyor.

Meral Akşener'e yakın İP'li Yeniçağ gazetesi, kendince ironi yaptığı manşet haberinde, "Fransa'daki araba fiyatları o kadar ucuz ki, Türkiye'yi kıskanan Macron'un ülkesi bak hele" başlığını kullandı.

Türkiye'de AK Parti'den önce arabalar 3 bin Euro'ymuş da AK Parti iktidarında 30 bin Euro'ya yükselmiş gibi algı yürüten İP'li Yeniçağ, haberde şu ifadeleri kullandı:

Fransa'da kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan bir video Türkiye'de araba almak isteyenlerin moralini bozacak cinsten. Türkiye'de 722 bin liraya satılan bir yaşındaki otomobil Fransa'daki bir açık artırmada aynı yaşta aynı model araç 11 bin 300 euro yani 206 bin 900 liraya alıcı buldu.