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Çok kritik bir noktada... Türkiye o ülkede askeri üs kuruyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sudan ziyaretinde Türkiye’ye tahsis edilen Sevakin Adası’nda TSK üssünün konuşlanacağı yer belirlendi. Üssün tesisi ve güvenliğin sağlanmasıyla birlikte imar ve restorasyon başlayacak.

13 Kasım 2018 Salı 06:42
Çok kritik bir noktada... Türkiye o ülkede askeri üs kuruyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sudan’ı ziyareti sırasında Türkiye’ye tahsis edilen Sevakin Adası’nda çalışmalar sürüyor. Adada öncelikle TSK tarafından askeri üs kurulacak. Üssün tesisi için gerekli etüt çalışmaları yapıldı ve konuşlanması planlanan yer seçildi. TSK’nın adada deniz üssü olarak üstlenmekle birlikte kara ve hava unsurlarını da içeren bir üs teşkil etmesi bekleniyor. Adada sabit bir kara unsuru görev yapacak ve rotasyon halinde bu güç deniz ve hava unsurlarıyla desteklenecek.

Önce güvenlik

Askeri üssün tesisi ve güvenliğin sağlanmasıyla birlikte Sevakin Adası’nda imar ve restorasyon çalışmaları başlatılacak. Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte adanın ticaret limanı özelliğine yeniden kavuşması amaçlanıyor. Sevakin Üssü ile birlikte Türkiye, Akdeniz’den Kızıldeniz’e ve Hint Okyanusu’na kadar Mısır, BAE, Suudi Arabistan, İran ekseninde bir denge unsuru haline gelecek.

 Barış yolu

Sömürge coğrafyasında rahatsızlık yaratan bu hamle, Afrika ve Körfez’de doğal bir barış yolu oluşturacak. Bölge halkının huzur ve refahının sağlanmasında bir destek güç haline gelen Türkiye, Sevakin Adası’ndaki askeri üslenmeyle jeopolitik üstünlüğü de eline geçirmiş olacak.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 06:42
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