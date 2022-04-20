  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Çok konuşulacak iddia: O saldırıda Türk SİHA'ları kullanıldı
Gündem

Çok konuşulacak iddia: O saldırıda Türk SİHA'ları kullanıldı

Yunan spiker İoannis Theodoratos, Ukrayna'nın "Moskova Kruvazörü"ne yönelik saldırıda Türk SİHA'larını başarıyla kullandığını ileri sürdü.

Yeniakit Publisher
2022-04-20 18:38:00 - 2022-04-20 18:38:35

 yeniakit.com.tr 

Rusya'nın Karadeniz Filosu'nun "amiral gemisi" olarak adlandırılan "Moskova Kruvazörü" geçtiğimiz günlerde Ukrayna tarafından "Neptün Gemisavar Füzeleri" ile vuruldu.

Dünyayı ayağa kaldıran olayla ilgili konuşan Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, saldırıda "Bayraktar TB2 İHA"ların da kullanıldığını ileri sürdü.

Rusya'nın Ukrayna'yı hafife aldığını ve bunun bedelini ağır bir şekilde ödediğini ifade eden Yunan spiker, "Türk İHA'larının bu başarılı saldırıya büyük katkıda bulundukları apaçık bir gerçek" dedi.

Theodoratos, sözlerinin devamında "Moskova Kruvazörü" saldırısının detaylarını anlattı.

Türk SİHA'ları Yunan spikerin ayarlarını fena bozdu
Türk SİHA'ları Yunan spikerin ayarlarını fena bozdu

Gündem

Türk SİHA'ları Yunan spikerin ayarlarını fena bozdu

Hazımsız Yunan'dan küstah sözler: Türkler savaş alanında ezilmeden durmayacak
Hazımsız Yunan'dan küstah sözler: Türkler savaş alanında ezilmeden durmayacak

Gündem

Hazımsız Yunan'dan küstah sözler: Türkler savaş alanında ezilmeden durmayacak

Yunan spiker Türkiye'nin yeni füzesine hayran kaldı
Yunan spiker Türkiye'nin yeni füzesine hayran kaldı

Gündem

Yunan spiker Türkiye'nin yeni füzesine hayran kaldı

Yunan spiker Türk SİHA'larının başarısı hakkında konuştu
Yunan spiker Türk SİHA'larının başarısı hakkında konuştu

Teknoloji

Yunan spiker Türk SİHA'larının başarısı hakkında konuştu

Yunan spikerden olay iddia: Ukraynalı mühendisler bunu yapmak için Türkiye'ye geliyor
Yunan spikerden olay iddia: Ukraynalı mühendisler bunu yapmak için Türkiye'ye geliyor

Dünya

Yunan spikerden olay iddia: Ukraynalı mühendisler bunu yapmak için Türkiye'ye geliyor

Türkiye'nin son hamlesi Yunan'ın ayarlarını fena bozdu
Türkiye'nin son hamlesi Yunan'ın ayarlarını fena bozdu

Gündem

Türkiye'nin son hamlesi Yunan'ın ayarlarını fena bozdu

Yunan spiker: Bu olursa 3. Dünya Savaşı çıkabilir
Yunan spiker: Bu olursa 3. Dünya Savaşı çıkabilir

Dünya

Yunan spiker: Bu olursa 3. Dünya Savaşı çıkabilir

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

İÇERDEKİ TB BAYRAKTARI KÖTÜLEYEN GAVURLARDAN ÇOK

BU GAVURU SEVMEK GELİYO SİZCE
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay