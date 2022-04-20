Çok konuşulacak iddia: O saldırıda Türk SİHA'ları kullanıldı

yeniakit.com.tr

Rusya'nın Karadeniz Filosu'nun "amiral gemisi" olarak adlandırılan "Moskova Kruvazörü" geçtiğimiz günlerde Ukrayna tarafından "Neptün Gemisavar Füzeleri" ile vuruldu.

Dünyayı ayağa kaldıran olayla ilgili konuşan Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, saldırıda "Bayraktar TB2 İHA"ların da kullanıldığını ileri sürdü.

Rusya'nın Ukrayna'yı hafife aldığını ve bunun bedelini ağır bir şekilde ödediğini ifade eden Yunan spiker, "Türk İHA'larının bu başarılı saldırıya büyük katkıda bulundukları apaçık bir gerçek" dedi.

Theodoratos, sözlerinin devamında "Moskova Kruvazörü" saldırısının detaylarını anlattı.