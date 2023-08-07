Çok eleştirilmişti: iPhone 15'in çıkış tarihi belli oldu!

Apple tarafından üretilen iPhone 15'in muhtemelen 12 veya 13 Eylül'de duyurulacağı iddia ediliyor. Yeni cihazın daha ince bir çerçeve ve çentik yerine dinamik ada ile geleceği belirtiliyor.

Telefonunuzu yükseltmek için iPhone 15'i bekliyorsanız, görünüşe göre sadece birkaç hafta daha beklemeniz gerekiyor. Bloomberg muhabiri Mark Gurman, son Power On bülteninde bu yılki etkinliğin "12 Eylül ya da 13 Eylül'de" yapılacağını söylüyor.

Bu açıklamanın, Apple'ın geleneksel duyuru takvimine uygun ve aynı zamanda 9to5Mac'in "mobil operatörlerin çalışanlarından büyük bir akıllı telefon duyurusu nedeniyle 13 Eylül'de izin almamalarını istediğini" söyleyen yakın tarihli bir raporuyla da uyumlu olduğu belirtildi.

12 YA DA 13 EYLÜL'DE DUYURULABİLİR!

Eğer Apple tipik çıkış takvimine sadık kalırsa, 12 ya da 13 Eylül'de (Salı ya da Çarşamba) yapılacak bir duyuru, cihaz için ön siparişlerin 15 Eylül'de başlamasına ve telefonun 22 Eylül'de piyasaya sürülmesine yol açacaktır.Ancak Apple'ın henüz herhangi bir duyuru yapmadığı belirtildi.

Yeni nesil iPhone'dan neler bekleyebileceğimize dair pek çok şey duyduk. Bu yıl, çoğu yıl olduğu gibi, telefon muhtemelen yükseltilmiş bir işlemcinin yanı sıra geliştirilmiş bir kameraya sahip olacak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

DAHA İNCE BİR ÇERÇEVE İLE GELEBİLİR

Ayrıca iPhone 15'in her versiyonunda çentik yerine Dinamik Ada, daha küçük bir çerçeve ve Apple'ın Lightning şarj cihazı yerine USB-C üzerinden şarj olması bekleniyor.

iPhone 15'in, cihazın güncellenmiş özelliklerinin maliyetini dengelemeye yardımcı olmak için lansman sırasında öncekilerden daha pahalı olacağı da söyleniyor.