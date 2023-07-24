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Dünya Çok büyük facia! Okul spor salonunun çatısı çöktü! Tam 11 ölü var
Dünya

Çok büyük facia! Okul spor salonunun çatısı çöktü! Tam 11 ölü var

Yeniakit Publisher
2023-07-24 14:28:00 -
Çok büyük facia! Okul spor salonunun çatısı çöktü! Tam 11 ölü var

Çin'in kuzeydoğusundaki bir okulun spor salonunun çatısı sağanak yağmur nedeniyle çöktükten sonra 11 kişi hayatını kaybetti.

Çin'in kuzeydoğusundaki bir okulun spor salonunun çatısı sağanak yağmur nedeniyle çöktükten sonra 11 kişi hayatını kaybetti. 

Yetkililer, çatı çöktüğünde 19 kişinin içeride mahsur kaldığını ifade etti.

BBC'nin aktardığına göre görgü tanıkları medyada hayatını kaybedenler çoğunun çocuk olduğunu söylerken, henüz bu bilgi teyit edilmedi.

Polisin Qiqihar şehrindeki binanın sorumlusunu gözaltına aldığını belirtildi. 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yetkililerin açıklamasına göre, çatı çöktükten sonra dört kişi binadan kendileri çıktı. 15 kişi ise arama kurtarma ekipleri tarafından enkaz altından kurtarılırken, sadece dördü hayatta kaldı. 

Denetmenlere göre binanın tepesinde bulunan Perlit isimli volkanik gaz, yağmur suyunu emdi ve pazar günü saat 15.00'te çöküşe sebep oldu. 

 

 

 

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