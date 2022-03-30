Çok az sulama ve bakım gerektiren 5 ev bitkisi! Evde, iç mekanlarda bitki yetiştirmenin faydaları

Özelikle iç mekan bitkileri, yalnızca iyi görünmekle kalmaz; aynı zamanda zihinsel ve fiziksel olarak da iyi hissetmenize yardımcı olurlar.

Yapılan araştırmalara göre iç mekan bitkilerinin faydaları çok fazla. Ruh halinizi, üretkenliğinizi, konsantrasyonunuzu ve yaratıcılığınızı arttırır. Stresi ve yorgunluğu azaltır. Toksinleri emerek, nemi arttırarak ve oksijen üreterek iç mekanın havasını temizler.

Akademik çalışmaların önemli bir bölümü, iç mekan bitkilerinin bu noktada bize yardımcı olduğunu kanıtlıyor. İç mekan bitkilerinin olduğu alanlarda çalışan, okuyan, vakit geçiren insanların üretkenliği, konsantrasyonu ve yaratıcılığı diğer insanlara göre çok daha fazla şekilde artış gösteriyor.

Çok az sulama ve bakım gerektiren ev bitkileri

1. Para Ağacı (Jade plant)

Kalın dalları ve ipeksi pürüzsüz yeşim yeşili yaprakları ile dostluk ağacı veya para ağacı olarak da bilinen bitki, çok az bakım gerektiren popüler bir ev bitkisidir. Düşük ışıklı bir yerde konumlandırın ve ayda bir veya iki kez biraz su verin.

Para ağacı bitkisinin toprağı nemli olmamalıdır. Ancak bitkinizde yaprakların buruştuğunu veya düştüğünü fark etmeniz, ona yeterince su vermediğiniz anlamına gelir.

2. Kauçuk Bitkisi

Kauçuk bitkisi veya çiçeği, doğru şekilde önemsediğiniz sürece evinizde bulunan en az bakım gerektiren iç mekan bitkilerinden biri olacaktır. Şeffaf bir perdenin önü gibi doğrudan güneş ışığına maruz kalmayacağı bir yere yerleştirmelisiniz.

Kauçuk bitkileri büyürken nemli toprağı tercih ederler. Ayrıca yapraklarının sararmaması için biz bezle silmek en iyisidir. Yeterince büyüdüğünde bitkinizi ayda bir veya iki kez sulamanız yeterlidir. Yaprakların sarkması yeterince sulanmadığı anlamına gelir.

Paşa kılıcı, çok az bakım gerektiren bir başka güzel bitkidir. Çizgili yeşil yapraklar uzun ve dik durur. Bulunduğu herhangi bir odaya güzellik katar. Düşük ışıklı alanlarda hayatta kalabilir ve evinizin havasını temiz tutmak için toksinleri giderir.

Paşa kılıcı çok az sulama ile yaşayabilir. Bu yüzden ay boyunca bir veya iki kez sulamanız yeterlidir.

4. Kurdele Çiçeği (Chlorophytum comosum)

Kurdele çiçeği büyümesi kolay bir bitkidir. Bu nedenle çiçek ve bitki yetiştirme konusunda çok bilgili olmayanların için bile mükemmeldir. İyi drene edilmiş toprağa, dolaylı parlak ışığa ve çok sıcak olmayan bir ortama ihtiyaç duyar. Kurdele çiçeği de ayda bir kez sulama gerektirir. Yaprakların uçlarının kahverengileşmeye başladığını fark ederseniz, bu daha fazla suya ihtiyaç duyduğunun bir işaretidir.

5. Hava Bitkisi (Tillandsia)

Hava bitkileri olarak bilinen iç mekan bitkileri tamamen kusursuzdur ve bakımı olabildiğince kolaydır! Bunun nedeni, büyümek için toprağa ihtiyaç duymamalarıdır. Bu da, neredeyde hiç suya ihtiyaçları olmadığı anlamına gelir. Yalnızca ara sıra sprey şişesi ile birkaç kez su püskürtmeniz yeterlidir.

Evde bitki yetiştirmenin faydaları