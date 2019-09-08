Çok acı olay! 4 metreden yere düştü
Denizli’nin Acıpayam ilçesinde, iş yerinin 4 metrelik çatısından düşen Mehmet Cansız (48), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.08 Eylül 2019 Pazar 11:29
Tarım makineleri satışı yapan Mehmet Cansız, dün saat 18.00 sıralarında Sanayi Caddesi'ndeki iş yerinin çatısına çıktı. Çatıda dengesini kaybeden Cansız, yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düşüp ağır yaralandı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cansız, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
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