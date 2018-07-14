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Çok acı haber geldi! Serinlemek için göle girmişlerdi...

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde serinlemek için İznik Gölü'ne giren iki çocuktan acı haber geldi. Arkadaşlarıyla birlikte geldikleri gölde boğulan iki çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 17:29
Çok acı haber geldi! Serinlemek için göle girmişlerdi...

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde serinlemek için İznik Gölü'ne giren iki çocuk boğuldu.

Alınan bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesindeki bir tekstil atölyesinde çalışan 15 kişilik grup, piknik yapmak için İznik Gölü Orhangazi sahilindeki çamlık alana geldi. Gruptan Neslihan (14), Eylem (15) ve Kübra Sezek (17), Muharrem (13), Güllü (17) ve Marziye Sayhan (17) ile Vildan Salçın (12) ve Fatma Salman (13) serinlemek için göle girdi.

Bir süre sonra göle girenlerin çırpındığı gören vatandaşlar, 6 kişiyi kurtardı, Vildan Salçın ve Fatma Salman ise suda kayboldu. Olay yerine 112 Acil Servis, Bursa Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Bursa Deniz Polisi çağrıldı. Suya giren dalgıç polisler yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından Salçın ve Salman'ın cansız bedenine ulaştı.

Çocukların cesetleri sudan çıkarılırken yakınları sinir krizi geçirdi.

Çocukların cenazeleri savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 17:29
  1. Bursa
  2. göle giren çocuklar

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