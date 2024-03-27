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Dünya Cohen'den alçak çağrı: Ramazan onları öldürmek için en iyi aydır!
Dünya

Cohen'den alçak çağrı: Ramazan onları öldürmek için en iyi aydır!

Yeniakit Publisher
2024-03-27 02:20:00 -

İsrail'in, Filistin ve Gazze Şeridi'ndeki katliam saldırıları devam ediyor. İsrail Milletvekili Almogh Cohen'in canlı yayında söyledikleri ise barbarlığın ne boyuta geldiğini gösteriyor.

İsrail'in, Filistin ve Gazze Şeridi'ndeki katliam saldırıları hız kesmeden devam ederken, İsrail Milletvekili Almogh Cohen, Müslümanları hedef alarak skandal bir açıklama yaptı. Cohen, "Ramazan, Filistinlileri öldürmek için en iyi zamandır, çünkü hepsi oruçludur" dedi.

İslam düşmanı alçak Milletvekili Cohen açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Kemiklerini kırmalıyız'

Netanyahu ordunun Refah'a girmesine izin vermeli. Filistinliler oruçlu yorgun en ufak güçleri bile yok. Onların kemiklerini kırmalıyız.

'Ramazan onları öldürmek için en iyi ay'
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Kardeşlerimizi rehin aldılar. Bizde bekliyoruz çünkü ramazanda oruç tutuyorlar ne kadar saçma! Ramazan onları öldürmek için en iyi aydır. Çünkü onlar zayıf ve güçsüzler. Onlara merhamet etmiyorum. Netanyahu harekete geç ve Filistinlileri öldür, öldür onları''

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